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От редактора. Неразрывная нить времён

28 сентября
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– Сентябрь в России богат на профессиональные праздники и памятные даты. Вот и последний день уходящего месяца вместил в себя целый букет знаковых событий, каждое из которых имеет свою историю. Самая интересная из них связана с 20-летием возрождения первого российского ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В этом году будет отмечаться 320 лет со времени учреждения наивысшей награды Российской империи.

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Удивительно, но эскиз этого знака собственноручно создал сам Петр I. И орден оставался самым престижным вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Его небесным покровителем стал Андрей Первозванный, который всегда считался заступником Руси и распространителем христианства, входил в число самых первых Христовых учеников, поэтому и известен он как святой апостол Андрей Первозванный.

В Российской империи до революции этой награды за два с лишним века было удостоено по разным сведениям от 900 до 1100 человек. Причём Петр I стал кавалером ордена лишь седьмым по счёту. Любопытен и тот факт, что в числе кавалеров в 1807 году оказался император Франции Наполеон Бонапарт. И вообще, в числе награждённых едва ли не половину составляли руководители иностранных государств.

В 1998 году указом первого Президента России Бориса Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного восстановили. Первым удостоился этой награды 30 сентября 1998 года академик Российской академии наук Дмитрий Лихачёв «за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры».

Удмуртия по праву может гордиться тем, что вторым кавалером ордена стал легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с машиностроительным комплексом республики, развитием оборонной промышленности, укреплением Вооружённых сил нашего Отечества. 30 сентября в России в очередной раз будет отмечаться профессиональный праздник работников машиностроительной отрасли.

Машиностроение – это базовая отрасль экономики любой страны. А для Удмуртии машиностроение вот уже более двухсот лет является базовой промышленной специализацией, которая позволяет промышленному комплексу республики выполнять задачи, связанные как с обеспечением обороноспособности российского государства, так и снабжением экономики машиностроительной продукцией гражданского назначения.

Что может объединять два таких разных праздника – День машиностроителя и День туризма, который также отмечается 30 сентября? В Удмуртии у них есть общие цели и задачи. Наша республика может и должна стать центром промышленного туризма, привлекая к себе внимание уникальной историей городов-заводов, их самобытной культурой и традициями, именами и делами замечательных людей. Нить времён никогда не прерывается.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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