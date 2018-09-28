**После строительства в Удмуртии международного терминала количество пассажиров может сразу увеличить...

**27 сентября в Ижевске в рамках заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти ...

**В Можге начались работы по реконструкции Центральной площади. Как сообщается в официальной группе г...