В этом номере «Удмуртской правды» читатель найдёт несколько материалов, в которых затрагиваются вопросы высшего образования, и науки, и их финансирования. Мы подняли эти темы не случайно. Многие исследователи и педагоги считают, что данные сферы переживают кризис и обделены вниманием власти. Тогда как талантливым учёным должна оказываться всяческая поддержка, ведь в будущем они могут стать национальным достоянием страны.
В наше время качественное образование невозможно без финансирования. И речь идёт не только о хорошем уровне оплаты труда педагогов. Дело в том, что распределение денег планируется из расчёта на количество учеников, студентов. Такой подход, на мой взгляд, является неэффективным.
Ещё одна важная тема – перспективы инвестирования в академическую и вузовскую науку. Профессор, доктор химических наук Сергей Решетников, который недавно побывал в редакции, считает, что учёным приходится нелегко: они сами ищут себе инвесторов, предприниматели предпочитают короткие проекты с быстрым возвратом денег, какие бывают только в сфере торговли.
Также налицо тенденция старения профессорско-преподавательского состава. Многие молодые ученые начинают свой путь в науку именно с преподавательской деятельности. Затем следует проведение исследований, написание статей. Но для стимуляции таких процессов не хватает участия государства.
Хотелось бы отметить и проблемы высшего образования. Последние 20 лет наблюдается коммерциализация вузов. Это привело к тому, что высшее образование доступно практически каждому выпускнику школы, независимо от его знаний. В результате обесценивается вузовский диплом, а руководящие должности порой занимают люди с низким уровнем знаний.
Несмотря на перечисленные проблемы, российские наука и образование, как и прежде, имеют огромный потенциал. В России по-прежнему есть талантливые учёные и подающие надежды студенты, которых не останавливают трудности. Они готовы добиваться поставленных целей не из-за денег, а из-за любви к своему делу. Но насколько хватит их запала?
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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