Волшебная «удочка» для особого ребенка В Ижевске завершилось строительство реабилитационного центра. ...

Школьный автопарк Удмуртии пополнился ещё 9 новыми автобусами Передача ключей от новых машин состоялась сегодня на территории компании «Интерпартнёр». Свидетелями ...

Учёба до первой звезды. В ижевских школах не хватает 10 тысяч учебных мест В новом учебном году в республиканском лицее-интернате в микрорайоне «Столичный» Ижевска откроют четы...