История удмуртской литературы во многом уникальна. Первые профессиональные поэты и прозаики появились здесь только в ХХ веке, но, уже начиная с военных лет, они создавали масштабные романы, в которых выкристаллизовался национальный характер, писали яркие полотна жизни разных исторических эпох и социальных слоёв. Однако до сих пор не существует единого, открытого для населения центра, где можно было бы прикоснуться к их опыту, увидеть артефакты, связанные с их творческой жизнью.
Сегодня в Ижевске сохранилось место, куда с трепетом входит каждый, кто знает и ценит удмуртскую литературу, – это дом № 13 на улице Пастухова. В этих стенах многие классики национальной литературы не только постоянно бывали, поскольку здесь располагалась типография, а позднее открылось издательство «Удмуртия», но и работали. Один из крупнейших поэтов финно-угорского мира, Флор Васильев, будучи главным редактором газеты «Комсомолец Удмуртии», ежедневно поднимался по ступеням этого здания. Его кабинет располагался там, где сейчас работают журналисты «Удмуртской правды».
Здание на Пастухова, 13 может и должно стать местом, откуда начнётся возвращение удмуртской и всей финно-угорской литературы в контекст современной культуры. Здесь должен появиться первый в мире Музей финно-угорской литературы, который объединит финно-угорские территории России и мира вокруг созидательного, гуманистического смысла литературы, позволит стать Ижевску международным центром сохранения и изучения наследия финно-угорских авторов.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.