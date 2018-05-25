От редактора. Перспективы для музеев Удмуртии 18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Для Удмуртии этот профессиональный праздник может с...

Сарапульский музей становится ближе 18 мая, в Международный день музеев, в Сарапуле откроется тактильный барельеф проекта «Город на ощупь...

Студенты-волонтеры из Удмуртского госуниверситета оказали помощь Сарапульскому музею 2018 год в России проходит под знаком добровольчества и волонтерства. Для формирования активной гражд...