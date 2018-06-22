Не важно, сколько лет человеку – 25, 30 или больше. Это праздник всех, кто считает себя молодым. Мне нравится молодёжь, и себя я тоже отношу к ней, потому что, на мой взгляд, молодость не должна ограничиваться возрастом.
Нынешнюю молодёжь принято ругать за распущенность, несерьёзность, пассивность: «Мы были не такими». Это некая многовековая традиция старшего поколения – ругать новое. Но присмотритесь: молодые люди не изменилась, их роль и поведение остались прежними. Единственное, что поменялось – их окружение. Какими вырастут молодые люди, которые родились со смартфоном в руках? Разумеется, их жизненные цели, девизы и взгляды будут другими.
В скором времени традиционный университетский сценарий уступит своё место самообразованию. Сегодня человек может получать знания мгновенно. Если старшее поколение училось, то современное гуглит. И сейчас, возможно, молодому человеку важнее учиться получать знания, чем заучивать что-то.
У сегодняшней молодежи – позднее взросление. Это факт. Согласно научным исследованиям, сегодня 18-летний молодой человек соответствует возрасту 12-14 лет предыдущих поколений. Человек может окончить университет, завести семью, но всё равно в душе оставаться подростком.
Причины такого медленного взросления кроются в увеличении продолжительности жизни. В современном мире человек может дожить до 80-90 лет вместо прежних 30-40 лет, когда он считался уже пожилым. 17-летние мальчишки, ушедшие на фронт 77 лет назад 22 июня 1941 года, и нынешние 17-летние мальчики – это совершенно разные люди. Это не плохо и не хорошо. Это сегодняшняя реальность, современная эволюция человека.
На этом факте построена и новая пенсионная реформа. Она позволит обществу не переходить из статуса «молодёжь» сразу в статус «пенсионер».
В руках молодёжи не только будущее, но и настоящее. Они создают хайп, устанавливают новые тенденции и владеют миром через Интернет. Пришла пора у них этому поучиться.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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