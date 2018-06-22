В столице Удмуртии возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии Сегодня по всей стране проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В Ижевске в девять ...

В Ижевске зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны Сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны по всей стране проходит акция «Свеча памя...

Подать заявку на благоустройство двора можно только в этом году Сроки подачи заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формиров...