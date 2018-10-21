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От редактора. Медаль За отвагу. Беззаветная отвага

17 октября
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– Настоящие смельчаки, показавшие своё мужество и храбрость на поле боя, редко рассказывают о своих подвигах. Лучше всего за них говорят боевые награды. Одна из таких – медаль «За отвагу», которая появилась 80 лет назад. Это была высшая медаль в наградной системе Советского Союза, она была учреждена 17 октября 1938 года.

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Список награждённых медалью «За отвагу» за время, прошедшее со дня её учреждения, давно перевалил за четыре с половиной миллиона. И это при том, что в отношении её действовало негласное правило – удостаивать только отчаянных смельчаков, действительно совершивших нечто особенное и рисковавших своей жизнью.

В отличие от других боевых наград советского периода этим знаком отличия и сегодня награждаются лица, проявившие свой героизм при выполнении государственных спецзаданий, служебных обязанностей, при защите границ и интересов Российской Федерации. Несмотря на сравнительно простой внешний вид, среди других медалей медаль «За отвагу» занимает самое видное место – именно с таким уважением к этой награде относятся и сегодня.

Медаль, с изображённым на ней танком Т-35 и летящими самолётами, может быть вручена повторно. Известен уникальный случай награждения шестью медалями «За отвагу». Этой чести был удостоен советский военнослужащий, сержант медицинской службы, участник Великой Отечественной войны Семён Грецов. Почти всю войну он прошёл санинструктором и спас сотни жизней.

Таких Семёнов Грецовых, бесстрашно спасающих жизни других, было много родом и из Удмуртии. В книгах, сохранивших память о наших земляках, ушедших на фронт, напротив фамилий часто встречается: «Награждён медалью «За отвагу».

Наравне с ними и наши современники. Тремя медалями «За отвагу» награждён полковник полиции Олег Матвеев, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Дагестане и Чечне. Ещё один кавалер боевой награды – ветеран войны в Афганистане Альберт Куряев. За личный подвиг на службе медалью отмечен начальник управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства Удмуртии Рашит Полов. Имена героев можно перечислять долго.

Меняются времена, театры военных действий, совершенствуется оружие, но неизменным и самым важным всегда остаётся одно – храбрость на поле боя. И совсем неудивительно, что символом мужества с неизменной формулировкой «За личное мужество и отвагу» награждены многие наши соотечественники.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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