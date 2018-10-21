Сергей Буторин: «Парки Ижевска ждут всех горожан и после завершения летнего сезона» **Ежегодно Летний сад имени Горького устраивает для всех ижевчан головокружительную акцию. В назначен...

Не твоё – не тронь! В Управлении уголовного розыска МВД по Удмуртии рассказали, как защитить дачу и огород от воров **Огородный сезон подходит к концу, дачники убирают последний урожай и готовят свои сотки к зиме. Сот...

Татьяна Ишматова: «В нашей семье принято вставать с песнями» **Президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» рассказала, почему будет говорить с внуками тольк...