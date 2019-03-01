В начале XXI века все культурные институции России оказались в жёстких рыночных условиях, их объявили сферой услуг. У граждан нашей страны начало формироваться потребительское, поверхностное отношение к искусству и культуре, а сами деятели культуры начали чувствовать себя обслуживающим персоналом, официантами в недорогом кафе, которые обязаны удовлетворить непритязательный вкус случайных посетителей (а иначе можно остаться без чаевых). В своём недавнем Послании Федеральному собранию Владимир Путин однозначно заявил: культура – не сфера услуг, а основа национального сознания. Базис, объединяющий нас всех. В годы Великой Отечественной войны помнили об этом, эвакуируя из Петергофа статую Самсона, чтобы сохранить культурное достояние для потомков. Сейчас острое понимание того, что культура и есть государство, возвращается.
Поддержка культуры становится заметной на самом высоком уровне. Совсем скоро, с середины апреля до конца мая в течение полутора месяцев на Красной площади Москвы впервые пройдёт фестиваль современного искусства. Для этого перед ГУМом построят 16 павильонов, в которых актуальные художники получат собственное пространство. Одним из этих художников станет большой друг Ижевска Владимир Дубосарский, картина которого есть в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств.
Сам УРМИИ в ближайшем будущем получит новое фондохранилище, которое позволит республике сохранить бесценное культурное достояние. Это произойдёт благодаря тому, что сегодня власть обратила пристальное внимание на культуру и предпринимает реальные шаги для восстановления её высокого статуса.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.