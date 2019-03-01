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От редактора. Культура и есть государство

28 февраля
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Одна из главных тем, обсуждаемых в последние дни, - Послание Президента России Федеральному собранию. Чаще всего упоминаются меры социальной поддержки, адресованные многодетным семьям, - тема, действительно важная. Но в своём послании Президент обозначил ещё один вопрос, решение которого может изменить общественный климат в стране, вернуть россиянам самоуважение и чувство сопричастности к великой культурной традиции. Это вопрос отношения к культуре.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 От редактора. Культура и есть государство

В начале XXI века все культурные институции России оказались в жёстких рыночных условиях, их объявили сферой услуг. У граждан нашей страны начало формироваться потребительское, поверхностное отношение к искусству и культуре, а сами деятели культуры начали чувствовать себя обслуживающим персоналом, официантами в недорогом кафе, которые обязаны удовлетворить непритязательный вкус случайных посетителей (а иначе можно остаться без чаевых). В своём недавнем Послании Федеральному собранию Владимир Путин однозначно заявил: культура – не сфера услуг, а основа национального сознания. Базис, объединяющий нас всех. В годы Великой Отечественной войны помнили об этом, эвакуируя из Петергофа статую Самсона, чтобы сохранить культурное достояние для потомков. Сейчас острое понимание того, что культура и есть государство, возвращается.

Поддержка культуры становится заметной на самом высоком уровне. Совсем скоро, с середины апреля до конца мая в течение полутора месяцев на Красной площади Москвы впервые пройдёт фестиваль современного искусства. Для этого перед ГУМом построят 16 павильонов, в которых актуальные художники получат собственное пространство. Одним из этих художников станет большой друг Ижевска Владимир Дубосарский, картина которого есть в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств.

Сам УРМИИ в ближайшем будущем получит новое фондохранилище, которое позволит республике сохранить бесценное культурное достояние. Это произойдёт благодаря тому, что сегодня власть обратила пристальное внимание на культуру и предпринимает реальные шаги для восстановления её высокого статуса.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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