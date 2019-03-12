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От редактора. Куклы – это не игрушки!

9 марта
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– Ровно 60 лет назад, 9 марта 1959 года, была выпущена первая кукла Барби. Это событие изменило современную культуру и общество сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

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Барби стала первой серийной куклой, изображающей не пупса или ребёнка, а взрослую женщину – у Барби из первого тиража были высокие скульптурные скулы, пухлые губы «сердечком», требовательно поднятые тщательно прорисованные брови и сложная дамская прическа. Она была похожа на ухоженную леди лет 35, только что вышедшую из модного салона. Абсолютно закономерно она стала ролевой моделью для миллионов детей и подростков: она воплотила в себе идеал масс–культуры. Успешная, не отказывающаяся от материальных благ (с годами к Барби стали прилагать всё больше аксессуаров, вплоть до собственного дома с бассейном и необъятного модного гардероба), модельная девица. Физические стандарты Барби, совершенно не соотносимые с настоящим женским телом (слишком длинные ноги, узкая грудная клетка, тонкие и вытянутые руки и шея) стали мерилом красоты для живых девочек. Тысячи девушек в США, а затем и в Европе доводили себя до анорексии, чтобы приблизиться к облику Барби и получить тем самым долю её успеха.

В нашей стране Барби до эпохи перестройки оставалась культурным мифом – мало кто видел её своими глазами. Классические куклы Маши, Тани и Даши, плюшевые медведи и зайцы, лошадки–качалки, а с 1960–х годов игрушечные космонавты, пожарные, доктора с чемоданчиками скорой помощи прививали гуманистические идеалы поколениям советских детей. Добрые игрушки, с которыми можно было дружить, а не завидовать их недостижимым идеалам, оказались так же важны для формирования ценностей наших соотечественников, как классическая литература.

В своём художественном цикле «ПротоБарби» (куриные головы на худых кукольных телах) я исследовал мифологию этого образа – одновременно притягательного и пугающего. Сейчас, когда доступны любые игрушки, мы должны спросить себя: «Если все мы родом из детства, то чем мы хотим наполнить детство наших сыновей и дочерей?».

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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