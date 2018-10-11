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От редактора. Крестьянский труд - основа жизни

10 октября
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Есть два выражения, которые приходят на ум в канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Первое – не хлебом единым жив человек. Второе – мы то, что мы едим.

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Первое принадлежит библейскому Моисею, успокаивавшему свой народ, утомлённый голодом и долгим возвращением из египетского плена. Второе приписывают Гиппократу, считавшему, что пища, которую мы употребляем, не только утоляет голод, но и несёт информацию всему организму, питая, в том числе, ум, сознание и душу. Думается, что эти два изречения не исключают, а дополняют друг друга. Хлеб наш насущный – это основа жизни. И именно эту основу творят крестьянские руки. Руки тех, кто пашет землю, доит коров, взбивает масло и печёт хлеб.

Бывая в наших удмуртских продуктовых магазинах, стоит обратить внимание на одну особенность. Очень часто от покупателей можно услышать вопрос: Есть ли кезский сыр или якшурское масло, игринские пельмени или бабинская колбаса. А то и просто: «Есть НАШЕ?» И это даже не проявление патриотизма, это свидетельство отменного качества удмуртских продуктов. Безусловно, это заслуга тех, кто эти продукты производит.

В грядущее воскресенье в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот профессиональный праздник всех тех, кто производит то, что мы едим, празднуется с 2000 года. Учреждён он был Указом Президента Российской Федерации 31 мая 1999 года. Указом было установлено, что праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Это имеет символическое значение. Испокон веков это время ассоциировалось с началом зимы, первыми заморозками и завершением полевых работ.

Праздник этот не является выходным днём, поэтому отмечается в воскресенье. Впрочем, для сельских тружеников выходной день, особенно в страдную пору, понятие относительное. Всё нужно сделать вовремя. Иначе погода может перечеркнуть весь труд.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда».

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