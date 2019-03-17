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От редактора. Ижевск – особенный город

16 марта
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– Ижевск – особенный город. Про это мне рассказали ребята из группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. По их мнению, в Удмуртии мало говорят и, если говорят, то очень просто. Говорят мало потому, что люди понимают друг друга без слов. Говорят на языке сердца, души.

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Мы с ребятами из «Ундервуда» побывали на итоговых соревнованиях для особенных детей «Лыжи мечты». Ткаченко и Кучеренко – давние друзья проекта, они написали и исполнили официальный гимн «Лыжи мечты». Их проект тоже трогает и вдохновляет. Там дети с различными заболеваниями вместе со взрослыми учатся быть адекватными миру. В течение зимы они вместе с волонтёрами два раза в неделю катаются на горных лыжах. Эти занятия оказывают невероятный эффект: дети не только чувствуют себя более бодрыми и активными, но и начинают легче общаться с окружающими, чаще улыбаться. Самое главное – они перестают чувствовать себя в социальной изоляции, учатся ощущать себя естественной частью общества. И дети начинают ходить и не чувствуют себя обделенными, иными. Этого результата они добиваются благодаря инициаторам проекта, инструкторам и волонтёрам, которые отдают им колоссальный объём внимания и тепла (среди этих волонтёров – и артист Русского драматического театра Михаил Солодянкин, и многие другие). Я потрясён добротой и космической любовью, подвигом простых людей, которые не жалеют своего времени и сил на помощь особенным детям. Легко любить весь мир и всех людей. Трудно принять, помочь и любить тех, кто рядом.

Руководитель проекта «Лыжи мечты» в Ижевске Александра Семёнова умеет делать мир вокруг себя добрым. Именно это заставляет быть честным всех нас. Важно не любоваться собой от того, что помог больному ребёнку, а просто жить и каждый день делать добро без желания благодарностей за дела, которые делаешь. Просто помогать другим, потому что иначе жить нельзя. Спасибо Саше Семёновой и её соратникам за мир рядом, который становится лучше. «Удмуртская правда» в этом номере подробно знакомит с проектом и его участниками – читайте наши материалы на страницах 7 и 23.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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