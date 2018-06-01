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От редактора. Газета даёт старт

1 июня
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– Есть в нашей редакции традиция, которую почитают все поколения журналистов и сотрудников. Это проведение многодневной велогонки на призы газеты «Удмуртская правда».

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В этом году она стартует в 67–й раз. И каждый старт – это не просто очередные соревнования, это открытие новых имён, это новые надежды спортсменов на успех, возможность проявить свои способности и характер, быть замеченным тренерами. Каждый такой старт – это укрепление позиций велоспорта Удмуртии и России.

Эксперты считают 1951 год, а именно тогда была проведена первая многодневная велогонка на призы газеты «Удмуртская правда», точкой отсчёта в развитии всего велосипедного спорта Удмуртии. Поддержать инициативу издания пришли спортсмены, специализирующиеся на разных видах спорта. Был среди них и известный лыжник–двоеборец Владимир Осинцев. Он и стал победителем первой многодневки, организованной газетой. Это потом появились специализированные спортивные школы, вырастившие гонщиков с мировыми именами. В сентябре 1945 года Совет Народных Комиссаров СССР поднимает вопрос о развитии массовой физкультуры и спорта в стране. В Удмуртии в 1946 году было более 50 тысяч физкультурников, слабая спортивно–техническая база. Газета «Удмуртская правда» уделяла теме физкультурного движения большое внимание, не раз критические публикации обсуждались на самом высоком уровне. Лыжные гонки, борьба, стрельба, лёгкая атлетика, шахматы и шашки, футбол, гимнастика, хоккей… О велосипедном спорте в отчётах о состоянии физической культуры и спорта в Удмуртии в конце 1940–х даже не упоминается.

Сейчас велоспорт один из тех видов, достижениями в котором наша республика может гордиться.

Традиция продолжается, и с 6 по 9 июня в Ижевске и его окрестностях вновь пройдёт многодневка на призы газеты. Желаем участникам побед!

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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