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От редактора. День памяти, а не формальный праздник

8 мая
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– 9 мая – личный праздник для каждой семьи, каждого человека в России. Важно, чтобы его суть сохранилась и в будущем, и для этого каждый должен нащупать ту нить, которая связывает его с событиями военных лет и с людьми, бывшими на той войне.

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Оба моих деда прошли через войну. Отец матери все годы войны был на трудовом фронте и вернулся домой больным. После Победы он прожил совсем немного и, когда понял, что ресурсы организма исчерпаны, точно назвал день своей смерти - 15 мая 1945 года. Дед с отцовской стороны был офицером СМЕРШа, закончил войну в Берлине и погиб в июле 1945-го.

Одно из моих ранних воспоминаний о Дне Победы связано с Балезино, где я родился и вырос. В бараках, где мы жили, собирались мужчины. Никто из них не говорил про войну, хотя все вокруг знали, что они воевали. Им было важно проводить эту молчаливую перекличку, знать, что они живы, и вокруг идёт жизнь.

Ещё одно острое воспоминание относится к 1975 году. Тогда в Балезино 9 Мая впервые прошло факельное шествие. Ещё были живы многие ветераны, каждый из них нёс зажжённый огонь, мы тоже шли рядом с пылающими факелами, - как будто Вечный огонь Победы медленно и торжественно двигался через всё село.

Важный урок того, как проживать внутри себя историю о войне, дал нам учитель физики и труда Николай Васильевич Калинин. Уже позднее мы узнали, что он сам воевал, был штурманом, награждён орденами. Он собирал нас, пацанов, и учил делать деревянные макеты самолётов. Оказалось, что это очень важный опыт. Когда ты сам, своими руками, вырезаешь детали и выпиливаешь из латуни цифры 1941-1945, которые должны сверкать на корпусе самолёта, ты как будто присваиваешь себе эту историю, пропускаешь её через себя. Пока мы мастерили модели, представляли воздушные бои, думали о том, как бы мы повели себя на месте лётчика, холодея от ужаса, мысленно шли на таран, чтобы не дать врагу сбросить бомбы на нашу землю.

С каждым годом ветеранов, людей, которые помнят войну, остаётся всё меньше. И наш долг – сберечь память о Победе, не превратить 9 Мая в формальный праздник, пережить внутри себя то, что выпало тому поколению и всей стране.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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