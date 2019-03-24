«Золотая маска» в Удмуртии: номинации, гастроли, прямые трансляции **Национальная премия подтверждает, что республика всерьёз и, кажется, надолго вошла в число самых ин...

Выставка Сергея Орлова откроется в новом выставочном пространстве **Работы Сергея Орлова, написанные под впечатлением произведений Леонардо да Винчи, Боттичелли, Хуго ...

Гагарин, мы вас любили. История первого космонавта продолжается в Ижевске 9 марта исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина – первого человека в космосе, олицетворявшег...