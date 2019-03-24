Когда ценность культуры перестаёт осознаваться, государство гибнет. Античная Спарта, сделав ставку только на силу, быстро исчезла с исторической арены. Афины же, добившиеся развития и процветания архитектуры, скульптуры, поэзии, театра, продлили свою судьбу на несколько столетий и стали идеалом для европейского Возрождения.
Каждое государство, старающееся сохранить свою целостность и силу духа своих граждан, обращалось за поддержкой к людям культуры. В самые страшные моменты истории культура и искусство позволяли людям сохранить своё человеческое начало и надежду. В блокадном Ленинграде Шостакович исполнил свою Седьмую симфонию, хотя только 15 истощённых музыкантов из всего оркестра были в состоянии играть. На фронтах работали творческие бригады из лучших артистов страны, и для воинов это было не только эмоциональным отдыхом, но и напоминанием, что в каждом бою они защищают не только свои родные дома, но и Большой театр, МХАТ, Третьяковку.
Самые высокие достижения культуры связаны с переломными годами в истории государств – творческие люди острее других осмысляют происходящие перемены, быстрее и точнее любых политологов и социологов дают им оценку. Более того, люди культуры своим искусством предсказывают будущее – это нетрудно обнаружить, если внимательно вслушиваться, вчитываться в то, что пишут художники и поэты. Я убеждён, что если бы власть в XIX веке внимательно и с доверием читала Пушкина, то революции 1917 года можно было бы избежать. Остаётся надеяться, что мы выучили уроки истории.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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