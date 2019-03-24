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От редактора. День культуры – общий праздник

23 марта
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– 25 марта в России отмечают День культуры. К сожалению, сегодня этот праздник замечают только сотрудники отрасли – музыканты, художники, сотрудники музеев, библиотек, театров. На самом же деле это должен быть один из главных праздников страны, поскольку культура – это фундамент жизни каждого из нас. Более того, культура – это основа любого государства: страна и нация может быть сильной, может осознавать и уважать себя только в том случае, если все люди связаны единым культурным кодом.

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Когда ценность культуры перестаёт осознаваться, государство гибнет. Античная Спарта, сделав ставку только на силу, быстро исчезла с исторической арены. Афины же, добившиеся развития и процветания архитектуры, скульптуры, поэзии, театра, продлили свою судьбу на несколько столетий и стали идеалом для европейского Возрождения.

Каждое государство, старающееся сохранить свою целостность и силу духа своих граждан, обращалось за поддержкой к людям культуры. В самые страшные моменты истории культура и искусство позволяли людям сохранить своё человеческое начало и надежду. В блокадном Ленинграде Шостакович исполнил свою Седьмую симфонию, хотя только 15 истощённых музыкантов из всего оркестра были в состоянии играть. На фронтах работали творческие бригады из лучших артистов страны, и для воинов это было не только эмоциональным отдыхом, но и напоминанием, что в каждом бою они защищают не только свои родные дома, но и Большой театр, МХАТ, Третьяковку.

Самые высокие достижения культуры связаны с переломными годами в истории государств – творческие люди острее других осмысляют происходящие перемены, быстрее и точнее любых политологов и социологов дают им оценку. Более того, люди культуры своим искусством предсказывают будущее – это нетрудно обнаружить, если внимательно вслушиваться, вчитываться в то, что пишут художники и поэты. Я убеждён, что если бы власть в XIX веке внимательно и с доверием читала Пушкина, то революции 1917 года можно было бы избежать. Остаётся надеяться, что мы выучили уроки истории.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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