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От редактора. Четверть века – все вместе

21 февраля
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В 25-й раз сельские спортсмены соберутся на этой неделе все вместе в райцентре Алнаши на Республиканские зимние спортивные игры.

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 От редактора. Четверть века – все вместе

Четверть века пролетело незаметно с первых зимних игр в Игре. Посёлок Игра успел принять одни из главных сельских соревнований и во второй раз. Близка к воплощению и главная задумка – провести республиканские игры во всех сельских районах. С 2000 года у зимнего праздника появился первый талисман –улыбчивая белка (Шаркан). К сегодняшнему дню красочные талисманы составляют целую галерею. Сельские игры на республиканском уровне зародились, окрепли и развились благодаря поддержке руководства Удмуртской Республики, и в первую очередь первого президента Александра Волкова. Он ввёл традицию присутствия всех районных руководителей не только на трибунах. Выступления сельских руководителей идут в официальный зачёт районной команды. Соревнования стали настолько привычными, что, будучи членом Совета Федерации, Александр Волков лично просил нового Главу Удмуртской Республики Александра Бречалова сохранить устоявшуюся спортивную традицию, несмотря на то, что организация этих соревнований требует ежегодно выделения немалых средств. Как спортсмен и организатор Александр Бречалов в первый же год руководства республикой убедился, насколько сельские игры популярны в среде спортсменов-любителей и одновременно являются основой для развития приоритетных для Удмуртии видов спорта. За четверть века укрепилась материальная база на селе. Для зимних игр стали строить лыжные базы и освещённые трассы. Впоследствии, как в Якшур-Бодье, появились крытые катки.

Силы районов неравны. Как правило, команда Завьяловского района занимает первые места. В связи с этим районы сейчас распределены на три группы – это позволяет награждать сразу девять команд-призёров. С первых игр соревнуются между собой спортивные семьи, сама собой наладилась взаимозаменяемость среди выросших детей. Возможно, вскоре мы станем свидетелями, как селяне, начинавшие соревноваться на играх ещё школьниками, встретятся на трассах как главы семей.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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