Блогеры создали в Интернете уникальный информационный ландшафт. Здесь авторские тексты и перепосты, фото и видео, рецепты и советы, здесь политика и бизнес, герои и антигерои, творцы и разрушители и так далее...
Я лет десять нахожусь в этой новой реальности и могу сказать о плюсах и минусах блогеров. Плюс вижу в том, что блогеры оперативнее в подаче информации и часто положительно влияют на действительность, указывая на ту или иную проблему. Например, герой нашей «Планёрки» блогер Роман Вострухин рассказал, как с помощью интернет – дневника боролся со свалкой в Индустриальном районе Ижевска. Но есть и минусы. Нередко за анонимными аккаунтами скрываются настоящие злодеи или просто недоброжелательные люди, которые могут причинить вред. К сожалению, таких примеров немало, сняты целые сериалы об интернет – убийцах. Остановить их, наказать бывает трудно, ведь блогосфера практически вне юрисдикции.
К сожалению, развитие блогосферы привело к тому, что традиционные законопослушные СМИ, утратили монополию на освещение событий. Этим воспользовались террористы. Пустить слух, посеять панику, начать продвигать незаконную деятельность так легко через блогосферу. Но блогеры могут и противостоять этому, соблюдая правила «Антитеррористической концепции СМИ». Не давать в прямом эфире слова террористам, не писать о подробностях операций, быть внимательным в терминологии и так далее.
Считаю, что в Международный день блогера нужно объединиться для создания правовой культуры блогосферы и препятствования распространению ложной информации.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.