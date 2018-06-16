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От редактора Блогеры всех стран, объединяйтесь!

14 июня
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– 14 июня – день, который объединяет всех, кто ведёт интернет – дневники. Это Международный день блогера. История его такова: в 2004 году пятьсот человек из сорока стран решили, что блогерам пора стать единым целым и создать свой день в календаре знаменательных дат для того, чтобы поддерживать друг друга во Всемирной сети или даже встречаться «вживую».

%d0%9a%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 От редактора Блогеры всех стран, объединяйтесь!

Блогеры создали в Интернете уникальный информационный ландшафт. Здесь авторские тексты и перепосты, фото и видео, рецепты и советы, здесь политика и бизнес, герои и антигерои, творцы и разрушители и так далее...

Я лет десять нахожусь в этой новой реальности и могу сказать о плюсах и минусах блогеров. Плюс вижу в том, что блогеры оперативнее в подаче информации и часто положительно влияют на действительность, указывая на ту или иную проблему. Например, герой нашей «Планёрки» блогер Роман Вострухин рассказал, как с помощью интернет – дневника боролся со свалкой в Индустриальном районе Ижевска. Но есть и минусы. Нередко за анонимными аккаунтами скрываются настоящие злодеи или просто недоброжелательные люди, которые могут причинить вред. К сожалению, таких примеров немало, сняты целые сериалы об интернет – убийцах. Остановить их, наказать бывает трудно, ведь блогосфера практически вне юрисдикции.

К сожалению, развитие блогосферы привело к тому, что традиционные законопослушные СМИ, утратили монополию на освещение событий. Этим воспользовались террористы. Пустить слух, посеять панику, начать продвигать незаконную деятельность так легко через блогосферу. Но блогеры могут и противостоять этому, соблюдая правила «Антитеррористической концепции СМИ». Не давать в прямом эфире слова террористам, не писать о подробностях операций, быть внимательным в терминологии и так далее.

Считаю, что в Международный день блогера нужно объединиться для создания правовой культуры блогосферы и препятствования распространению ложной информации.

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

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