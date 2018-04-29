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От редактора. 26 апреля 1986 года. Помним!

28 апреля
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— Есть дни в российском календаре памятных дат, которые мы никогда не должны забывать. 26 апреля как раз такой день — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 32 года прошло с момента техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, печально известной всему миру. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ, а население подверглось облучению в 90 раз большему, чем жители Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

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Была загрязнена территория площадью 160 тысяч квадратных километров — северная часть Украины, запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия. Общее количество ликвидаторов последствий этой крупнейшей техногенной катастрофы достигло почти 600 тысяч человек.

Три тысячи уроженцев Удмуртии участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, из них половина — из Ижевска. Каждый из них, выполняя свой гражданский или военный долг, жертвовал своим здоровьем.

Сегодня о Чернобыльской аварии написано подробно во многих источниках. И это правильно: чтобы такие катастрофы не повторялись, их надо изучить досконально. Когда СССР только начал строить атомные электростанции, в обществе культивировалась идея их безопасности (АЭС сравнивали с обычными топками, а атомщиков с кочегарами), а те аварийные ситуации, которые возникали на них неоднократно, замалчивались. Разве до Чернобыля мы знали об аварии близ Челябинска в 1957 году, в Мелекесе в 1966—м, на Ленинградской АЭС в 1974—м, Белоярской АЭС в 1977—м и других? Об авариях на АЭС США? Разве не эта успокоенность привела к тому, что в первые минуты аварии пожарные бежали тушить реактор в брезентовых робах, рукавицах, касках и противогазах, не способных защитить от радиации!? 26 апреля мы не только отдаём дань памяти тем, кто участвовал в ликвидации последствий техногенных аварий, но и вновь вспоминаем урок, который преподал Чернобыль. Очень страшный урок.

Главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов.

Komosmb suv

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