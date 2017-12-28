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От редактора. 2018 год: перемены к лучшему

28 декабря
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Что принесёт нам 2018 год? Предугадать сложно. Но с уверенностью можно сказать, что люди по-прежнему будут стремиться к миру, стабильности, равновесию во всех сферах жизни. Возможностей для реализации этих целей будет предостаточно.

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18 марта состоится важнейшее событие политической жизни последнего десятилетия – выборы Президента России. Исход волеизъявления миллионов россиян повлияет на дальнейшую судьбу государства. Я надеюсь, что большинство россиян пойдут на выборы. Максимальная явка - залог законности и легитимности. Граждане не должны вестись на провокации иностранных агентов. Такое серьёзное решение нужно принимать с «холодной головой».

Удмуртия также выйдет на новый этап развития. Уже в 2017 году удалось многого добиться благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». В нём приняли участие 32 населённых пункта - все города республики, 25 райцентров и два сельских поселения. На благоустройство дворов и реконструкцию общественных пространств было выделено порядка 430 млн. рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. Приоритетный проект получит своё продолжение. В 2018 году в Ижевске планируют благоустроить Центральную площадь и парк им. Кирова, набережную в Воткинске, Горсад в Глазове, сквер Флора Васильева в Яру, центральную площадь и набережную в Камбарке, центральную площадь в Киясово, построят детскую спортивную площадку в д. Чура Глазовского района. В календаре 2018 года много знаменательных и памятных дат. Так, близится 100-летний юбилей Ижевско-Воткинского восстания. 8 августа 1918 года против экономической политики советской власти выступили представители буржуазии, рабочие, интеллигенция и трудовое крестьянство. 100 дней в тылу Красной армии сражался вооружённый народ. Десятки людей погибли, многие навсегда покинули родной край. Считаю, что жители республики должны почтить их память. Было бы хорошо установить памятник всем жертвам Гражданской войны и тем самым подвести итог тем жестоким событиям.

2018 год пройдет под знаком Земляной Жёлтой Собаки. Пусть это справедливое и искреннее животное подтолкнёт каждого из нас к правдивым суждениям, настоящим поступкам, гуманным решениям. Пусть в мире установится долгожданное спокойствие и согласие.

Главный редактор Энвиль Касимов

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