В Государственном Совете Удмуртской Республики на прошлой неделе состоялся круглый стол в рамках партийного проекта «Единой России» «Честная цена». Участники круглого стола - представители сельских товаропроизводителей, торговых сетей и Правительства Удмуртской Республики - обсудили проблемы возврата торговыми сетями нереализованной продукции.
Запрет на возврат?
Модератор круглого стола, председатель постоянной комиссии удмуртского парламента по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов познакомил собравшихся с письмом федеральной мониторинговой группы проекта, в котором говорится, что данная тема актуальна для большинства регионов и касается достаточно обширного круга продуктов питания от хлебопекарной, до молочной, мясной продукции и овощей. В письме мониторинговой группы предлагается несколько вариантов законодательного решения проблемы - от полного запрета на возврат нереализованной продукции до запрета на возврат на возмездной основе.
Владимир Варламов отметил, что сегодня все обязательства, в том числе и по возврату продукции, регулируются договором, который заключают поставщик и продавец. Иными словами, все условия взаимодействия при реализации поставленной производителем продукции утверждаются по соглашению сторон, однако, как показывает практика, условия некоторых сетевых магазинов настолько жесткие, что товаропроизводитель часто просто не соглашается на сотрудничество. А учитывая тенденцию активного развития сетевой торговли, этот вопрос вызывает беспокойство.
По мнению Владимира Варламова, главное сегодня - выстроить систему взаимоотношений между продавцом и производителем так, чтобы максимально избежать возвратов.
По поводу жесткого запрета на возврат нереализованной продукции мнения собравшихся, впрочем, разделились.
Так, выступивший от лица поставщиков директор ООО «Беркуты», производящего мясо-колбасную продукцию, Иван Булатов выступил за запрет возврата скоропортящейся продукции и за четкое регулирование объемов заказа в соответствии со спросом на товар. В самом деле, казалось бы, определение объема продукции, принимаемой торговой организацией – это ее ответственность. Не можешь продать - не бери больше возможного.
Против законодательных запретов на возврат выступил представитель торговой группы «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников. По его мнению, эти вопросы все же должны регулироваться в рамках заключаемых договоров между сторонами - участниками рынка. При этом Дмитрий Валентинович обратил внимание собравшихся на сокращения числа малых форм торговли, рынков, региональных торговых сетей в пользу так называемых федеральных сетей. А как показывает практика, именно эти формы позволяют выйти на рынок местным производителям продуктов питания. Именно с федеральными торговыми сетями возникает больше вопросов при выстраивании отношений.
Сети и товары
По словам исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Галины Трегубовой, доля местной продукции, представленной в федеральных торговых сетях, достигает только 20 процентов, тогда как ассортимент региональных на 70-80 процентов состоит из товаров удмуртских производителей.
Вопрос увеличения количества местных товаров в торговых сетях федерального значения на сегодняшний день, по мнению Галины Аркадьевны, один из наиболее актуальных в сфере торговли Удмуртии, поскольку это влияет и на прирост налоговой базы республики. Кроме того, отметили присутствующие, для поддержки региональных товаропроизводителей параллельно нужно уделять внимание развитию малых торговых форм, магазинов шаговой доступности и рынков.
Сложность работы с крупными федеральными сетями подтвердили и представители поставщиков. Так, Иван Булатов сообщил, что договор, который предлагает федеральная торговая сеть, предусматривает большое количество штрафов и практически 100-процентный возврат нереализованной продукции. В то же время при сотрудничестве с региональными сетевыми продавцами таких трудностей не возникает уже давно, их форма договора более лояльна к товаропроизводителю.
– Надо найти какое-то решение, чтобы оно удовлетворяло и тех и других, и торговые сети работали, и в то же время и поставщики были довольны этой работой, - подчеркнул Владимир Варламов. - Учитывая интересы региональных товаропроизводителей, есть необходимость изучить вопрос разработки регламентирующих документов – прежде всего, договоров и условий, в них прописанных, чтобы сотрудничество приносило пользу и той, и другой стороне.
Что в итоге?
В резолюции круглого стола его участники отметили необходимость провести анализ отношений федеральных торговых сетей с местными товаропроизводителями для того, чтобы выяснить условия, количество возвратов и виды продукции, которую чаще всего возвращают производителям торговые сети.
Все предложения, высказанные в ходе круглого стола, будут зафиксированы и доработаны. Кроме того, тему взаимодействия федеральных сетей с региональными поставщиками руководитель постоянной комиссии в ближайшее время планирует обсудить в ходе видеоконференции с координаторами проекта «Честная цена» в Госдуме России.
Фото: Госсовет УР
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