Если вы поклонник научной фантастики и свято верите в то, что как только машины научатся общаться друг с другом, то человечеству придет конец, должна вас успокоить. Чисто технически это уже возможно, но «умные» машины продолжают служить на благо людей.
Общее название технологии, которая позволяет машинам обмениваться информацией друг с другом, - M2M, то есть Machine-to-Machine, «машины-с-машиной». В соответствии с ней любые устройства могут быть оборудованы доступом в Интернет и обучены передавать данные в Сеть без участия человека. Причем в мире число подключенных к Сети устройств уже в два раза превышает количество самих интернет-пользователей.
Но есть и хорошая новость – благодаря этому межмашинному взаимодействию мы с вами сможем жить комфортнее, качественнее и безопаснее.
Где уже работают эти «умные» устройства и как они облегчают нам жизнь, журналистам рассказали в ходе пресс-тура по объектам ООО «Удмуртские коммунальные системы», организованного Ижевским отделением Уральского филиала ОАО «МегаФон».
В режиме Онлайн
ЦТП «701-го квартала» по ул. Металлистов, 34т, куда нас привезли, в прошел году прошла полную реконструкцию. Причем обновление проводилось в комплексе с модернизацией квартальных теплосетей, идущих от тепловых пунктов к домам и соцобъектам.
– На этом участке мы заменили почти шесть километров сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «701-го квартала», - рассказывает директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. - Полностью было обновлено и оборудование самого ЦТП. Мы заменили здесь все теплообменники, водоподогреватели, насосное оборудование со шкафами управления. Кроме того, тепловой пункт оборудован системой телеметрии, которая позволяет в режиме реального времени удаленно следить за качеством подаваемых жителям ресурсов. Для этого на трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения - на входе и выходе - установлены специальные датчики температуры и давления. По защищенному каналу связи, который предоставил «МегаФон», информация с ЦТП выводится на единый пульт управления.
Благодаря этому в режиме реального времени диспетчер может следить за параметрами подачи теплоносителя на мониторах оперативно-диспетчерской службы и мгновенно получать уведомления о каких-либо отклонениях. А значит, более оперативно реагировать и восстанавливать параметры работы теплового пункта. Что, несомненно, сказывается на качестве ресурсов, подаваемых в квартиры жителей.
«М2М-Мониторинг»
Передача данных в диспетчерскую производится в зашифрованном виде по каналам GSM по той самой технологии М2М. А помогают в этом специальные мобильные устройства с SIM-картами МегаФона. Компания «Удмуртские коммунальные системы» уже оснастила такими устройствами 29 центральных тепловых пунктов столицы Удмуртии.
– Для работы сим-карт в оборудовании у нас разработаны специальные услуги - удаленное управление объектами, М2М-мониторинг, - говорит руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Ижевске Александр Костылев. - Сим-карта вставляется в слот любого устройства с gsm-модулем, в данном случае это контроллер, и передает сигнал об изменении параметров на сервер. Услуга «М2М-мониторинг» позволит нашим партнерам и клиентам увеличить эффективность телематических сервисов и контролировать все, что происходит с их устройствами.
Например, если возникает сбой в работе клиентского оборудования, с помощью услуги «М2М-мониторинг» можно оперативно получить информацию об этом, что даст возможность автоматически приостановить работу сим-карт в оборудовании, избежать нецелевого использования или перерасхода средств и трафика, а также провести диагностику работы сим-карт в Сети.
Кстати, на ЦТП используют не обычные, а термосим-карты. Они стандартного размера, как обычные «симки», но изготовлены из высокотехнологичного пластика, обладающего повышенной устойчивостью к внешним воздействиям – термостойкие, влаго- и пылезащищенные, а также виброустойчивые, то есть могут работать в экстремальных погодных и производственных условиях. Так, диапазон рабочих температур такой «симки» составляет от -40 до +105 градусов!
Возможности безграничны
Сегодня компания «МегаФон» является одним из лидеров в предоставлении услуг M2M. Телематическими сервисами пользуется каждый шестой корпоративный клиент компании. По итогам 2016 года «МегаФон» установил более 3,9 млн. телематических SIM-карт в России. Около 50 процентов из них используются в сфере мониторинга транспорта. Технология M2M позволяет контролировать работу оборудования, перемещение транспорта, получать данные об обслуживающем персонале, информировать сотрудников, контролирующих удаленные объекты. Сервисы на платформе М2М востребованы в сфере ЖКХ, промышленном производстве, в логистических и транспортных услугах, банковской сфере, здравоохранении.
Так, в марте этого года «МегаФон» первым в России протестировал работу счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT в партнерстве с Huawei и «Большой Тройкой» при участии Минстроя России. Комплексное решение, представленное сотовым оператором вместе с партнерами, позволит предприятиям ЖКХ и управляющим компаниям оперативно получать информацию о потреблении ресурсов, автоматически контролировать расходы, моментально определять баланс и оперативно вести расчеты без платежных разрывов.
Услуга «М2М-мониторинг» получает все большее распространение и в Удмуртии.
-–За последний год передача данных «от машины к машине» стала особенно популярна в нашей республике. Спрос на М2М вырос на 80 процентов. На треть вырос интернет-трафик, потребляемый «умными» устройствами. Более 150 компаний региона выбирают это решение для управления удаленными объектами в самых разных отраслях: наши SIM-карты передают показания с камер наблюдения охраняемых объектов, используются в банковских терминалах, кардиографах «скорой помощи», отслеживают передвижение транспорта и автоматически управляют лифтами. Сервису не требуется никаких проводов, он работает всюду, где есть мобильный Интернет. Среди неоспоримых плюсов услуги - отслеживание и выявление неполадок в работе удаленного оборудования в режиме онлайн, - подчеркнул Александр Костылев.
Так что машинам предстоит сделать еще немало добрых и полезных вещей, прежде чем у них появится время и возможности для того, чтобы взбунтоваться против нас, как пророчат нам классики фантастики.
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