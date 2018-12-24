Динамичное развитие
Первым адресом при повороте с Воткинского тракта было село Кукуи, известное Свято-Никольским храмом. А за селом располагается современная ферма. Несколько вместительных зданий. На въезде стоит офис – помещение, очень похожее снаружи и внутри на те, что встречают вас на зимних спорткомплексах и курортах. Но чтобы вы не перепутали одно с другим - совсем близко силосная яма и подготовленный комбикорм. Чтобы иметь высокие надои, необходимо весьма точно приготовлять и дозировать корма.
В основном здесь чёрно-пёстрая голштинизированная порода. От этих коров нынче получат средний надой 8600 килограммов молока за год. И полагают, что при этом же стаде можно выйти на надой 9200 – 9300 килограммов в будущем году. В сутки здесь реализуют 40 тонн молока.
Директор ООО «Мир» Елена Собина входит в телятник в белых сапожках. Здесь обычный бетонный пол, но сухой, и обувь можно не выбирать для того, чтобы сопроводить гостей. В том телятнике, где мы побывали, 243 тёлки. У тех, что постарше, на корм – силос, а для тех, кто моложе – сухая посыпка.
Заместитель директора по животноводству Светлана Прозорова поясняет, что все тёлки «доморощенные», но получены по американской технологии использования фиксированного семени. То есть в 90 процентах отёлов рождаются тёлочки, а бычков передают на содержание в другое помещение. Добротное кормление и содержание приводят к тому, что уже в 12 месяцев (в отличие от стандартных – 14) тёлка готова к осеменению. При большом поголовье это существенная прибавка молока после отёла. В хозяйстве есть лаборатория по производству и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Здесь проводятся семинары и совещания для специалистов, в том числе всероссийские.
Александр Бречалов провёл беседу с Еленой Собиной и Иваном Собиным (он возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство). При всей их самостоятельности им всё-таки нужно содействие в сбыте продукции при расширении производства. Например, при выпуске картофельных чипсов.
Брат и сестра Собины не скрывают, что ближайшее будущее за импортными селекцией и технологиями. Как в животноводстве, так и в картофелеводстве.
Общество с ограниченной ответственностью «Мир» образовалось в 2006 году. Тогда легче было взять кредиты, полагает Елена Собина. Сейчас это очень основательное хозяйство. В 2017 году валовое производство молока здесь составило 10970 тонн, а поголовье крупного рогатого скота выросло до 3420 голов, в дойном стаде 1716 коров. Общая посевная площадь выросла до 10 517 гектаров, а средняя урожайность зерновых составила за последние пять лет 26 центнеров с гектара. Это семеноводческое и племенное хозяйство. В обществе «Мир» сейчас работает 96 человек. Средняя зарплата у работников составляет 26400 рублей, причём это зарплата именно работников без учёта сумм руководителей и специалистов.
В крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Собина работают 16 человек. В нём средняя зарплата 23 тысячи рублей. В будущем году начнётся строительство фермы на 1000 голов дойного стада в селе Камском. Если дойное стадо будет столь же продуктивным, как в «Мире», то доходы селян в перспективе значительно повысятся.
Общество «Мир» помогает в благоустройстве селений. Отремонтированы съезды к улицам в селе Кукуи, дорога к школе, заменена кровля над спортзалом культурного центра и так далее. Это подтверждает слова Главы республики о том, что там, где есть сельхозпроизводство, деревни будут развиваться. Александр Бречалов отметил динамичное развитие этих хозяйств.
Спортивная семья
Посёлок Новый – спортивный центр не только Воткинского района. Его велосипедисты на равных конкурируют с республиканскими велошколами, хотя в посёлке чуть меньше 6000 жителей. Александр Бречалов посетил новый спорткомплекс «Лидер». Большой зал этого комплекса можно сравнить только с залами сельхозакадемии и медицинской академии в Ижевске. В этих залах проходят российские соревнования. «Лидер» – это физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по программе «Газпром – детям». Он открыт 1 декабря. Так что самое время в нём позаниматься в зимние каникулы, не забывая, конечно, о лыжных прогулках.
Сборная команда муниципального образования «Нововолковское» участвует во всех районных соревнованиях. По итогам 2017 года команда заняла второе место в спартакиаде среди муниципальных образований Воткинского района. Инструктором в этой команде Татьяна Зотова – педагог Нововолковской школы.
В её дом и заехал Александр Бречалов, чтобы подтвердить свою приверженность развитию сельских физкультуры и спорта. Как бывало в школах прежней планировки, верхний этаж дома Зотовых, как спортзал. Александр Бречалов провёл короткую партию в настольный теннис с девятилетней Дарьей. Дарья Зотова призёр Воткинского района по настольному теннису, а 12-летний Андрей -–двукратный чемпион района по настольному теннису. Столь же успешно занимается теннисом 17-летний Денис, и есть за его плечами призовые места по велоспорту. Не только их мама обладатель золотого значка ГТО, но и бабушка Наталия Ивановна Медведкова золотой значкист ГТО и к тому же доктор педагогических наук. Её научное направление – повышение эффективности физического воспитания взрослого населения. Но и с внуками в этом отношении полный порядок.
Семейная команда Зотовых признана в октябре в числе победителей на российском конкурсе «ГТО всей семьёй». Награждение состоялось в Москве. Там были вручены диплом и памятные подарки и состоялась встреча со знаменитым триатлонистом Ильёй Слеповым. Наверняка золотые значкисты ГТО могут проявить себя в триатлоне при соответствующих тренировках. В этом и Александр Бречалов показывает пример своей приверженностью к триатлону. И как организатор, и как участник.
Газификация, земля, занятость
На встречу с Александром Бречаловым в ДК «Звёздный» собрался полный зал. Здесь состоялось вручение Почётной грамоты Удмуртской Республики Надежде Константиновне Агеевой – председателю совета ветеранов муниципального образования «Светлянское». Возглавляемая ею ветеранская организация ежегодно среди победителей в районных мероприятиях.
Вручением цветов завершился заинтересованный деловой разговор. Местные активисты остались довольны тем, что наиболее проблемные дорожные участки, о которых шла речь в последние два года, включены в планы на 2019 год. По сельской газификации позиция Главы Удмуртии такова: надо не только просить подвести трубу к деревне, но и чётко знать, сколько домовладений готовы в первый же год присоединиться к трубе.
Беспокоит жителей посёлка Нового положение на местном комбинате железобетонных изделий и конструкций. При Главе республики было дано разъяснение, что задолженность по зарплате перед работниками будет погашена, но нынешние владельцы комбината настроены на то, чтобы его закрыть.
Прозвучало предложение выступить за внедрение федеральной программы «Создание комфортной сельской среды» по типу действующей программы, больше рассчитанной на города, хотя в неё попадают и райцентры. Также жители предлагаю найти применение для пустующего здания бывшего ПТУ. И особенно ярко выступили за то, чтобы был наведён порядок на запущенных участках земли. Александр Бречалов согласен, что запущенная земля – это острейшая тема. Он рассказал, что уже начата работа в связи с пустующими и приходящими в запустение землями сельхозназначения. Такие земли необходимо возвращать в оборот, но на строгой юридической основе. «У нас более 350 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель не введены в оборот. Тут придётся принимать решения точечно по каждому объекту с проведением переговоров с собственниками земель, но и с привлечением к этому правоохранительных органов, с инициацией обращения в судебные органы. Кроме того, республика готова выйти с законодательной инициативой по данной тематике», - полагает Глава Удмуртской Республики.
Воткинцы поинтересовались премией «Признание», которую вручает Александр Бречалов. Глава республики ответил, что вручает эту премию тем, кто меняет жизнь вокруг себя. Когда таких людей в селе или городском микрорайоне становится больше, это подстёгивает и руководителей, и односельчан, и соседей. И в целом жизнь улучшается. Также Александр Бречалов сказал, что не нужно бояться ошибок, но надо вовремя их исправлять. И особенно прилагать усилия, чтобы намеченное на 2019 год было выполнено. Если же выполнить эти планы не получится, то будут серьёзные кадровые перестановки.
Фото Гульназ ГЫРДЫМОВА
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