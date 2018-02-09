С сентября 2013 года по август 2016 года глава МО «Дулесовское» лично либо через посредника брал взятки за передачу муниципальных земель в аренду. Сумма «сделок» – более 600 тысяч рублей.
Наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев и лишение права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 3 года показалось для обвиняемого и его защиты слишком строгим.
В июне прошлого года они подали апелляцию в Верховный суд Удмуртской Республики с требованием снизить наказание либо условно освободить осуждённого. Однако инстанция не усмотрела оснований для удовлетворения иска. Приговор остался прежним.
Спустя полгода защитники подали кассационную жалобу. Адвокаты привели доводы о несправедливости приговора. По их мнению, суд не учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, наличие постоянного места жительства, наличие на момент ареста постоянного места работы, положительные характеристики по месту жительства и работы, пожилой возраст – 55 лет, наличие на иждивении инвалида 1–й группы, раскаяние в совершённом преступлении, активное способствование расследованию, наличие Почётной грамоты Удмуртской Республики.
Именно последнее обстоятельство послужило причиной снижения наказания на 2 месяца. Теперь срок лишения свободы Лагунова составил 5 лет и 4 месяца.
– Мы обсуждали, что он получил госнаграду тогда, когда совершал преступления. В таком случае суд должен был лишить его награды, но этого сделано не было, – отметил председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов.
Адвокаты Сергея Лагунова ожидали более позитивного для них результата. В свою очередь сторона обвинения в лице заместителя прокурора Удмуртии Александра Перевощикова была против любого послабления приговора:
– Не стоит забывать о том, что 14 сентября 2017 года Лагунов, повторно осудили за ряд коррупционных преступлений, – подчеркнул обвинитель.
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