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Осужденный за взятки экс-глава настаивал на смягчении наказания

9 февраля
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В марте 2017 года Сарапульский районный суд признал Сергея Лагунова, бывшего главу МО «Дулесовское» Сарапульского района, виновным в совершении 9 коррупционных преступлений. В сентябре того же года были выявлены новые факты взяточничества.

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С сентября 2013 года по август 2016 года глава МО «Дулесовское» лично либо через посредника брал взятки за передачу муниципальных земель в аренду. Сумма «сделок» – более 600 тысяч рублей.

Наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев и лишение права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 3 года показалось для обвиняемого и его защиты слишком строгим.

В июне прошлого года они подали апелляцию в Верховный суд Удмуртской Республики с требованием снизить наказание либо условно освободить осуждённого. Однако инстанция не усмотрела оснований для удовлетворения иска. Приговор остался прежним.

Спустя полгода защитники подали кассационную жалобу. Адвокаты привели доводы о несправедливости приговора. По их мнению, суд не учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, наличие постоянного места жительства, наличие на момент ареста постоянного места работы, положительные характеристики по месту жительства и работы, пожилой возраст – 55 лет, наличие на иждивении инвалида 1–й группы, раскаяние в совершённом преступлении, активное способствование расследованию, наличие Почётной грамоты Удмуртской Республики.

Именно последнее обстоятельство послужило причиной снижения наказания на 2 месяца. Теперь срок лишения свободы Лагунова составил 5 лет и 4 месяца.

– Мы обсуждали, что он получил госнаграду тогда, когда совершал преступления. В таком случае суд должен был лишить его награды, но этого сделано не было, – отметил председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов.

Адвокаты Сергея Лагунова ожидали более позитивного для них результата. В свою очередь сторона обвинения в лице заместителя прокурора Удмуртии Александра Перевощикова была против любого послабления приговора:

– Не стоит забывать о том, что 14 сентября 2017 года Лагунов, повторно осудили за ряд коррупционных преступлений, – подчеркнул обвинитель.

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