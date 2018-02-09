Проблема. Не влезай, оштрафуют! Незаконное подключение к электросети может привести прямиком на скамью подсудимых. ...

ЯРОСЛАВ СЕМЁНОВ: РЕСПУБЛИКА ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ ЗАБОТУ О СУДЬБЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ СИРОТАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧП НА ПУШКИНСКОЙ Сегодня, 17 января, в одной из квартир жилого дома №118 на улице Пушкинской в Ижевске произошел хлоп...

Сотрудники Удмуртэнерго пресекли хищения электроэнергии в праздничные дни За неделю новогодних праздников с 2 по 8 января 2018 года специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРС...