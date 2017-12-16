Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам О том, какие новые идеи будут реализованы в этом году, рассказал заместитель главы администрации горо...

Доброта - удел сильных. Борцы Удмуртии помогают детям помогать В коридоре ИТ-лицея № 24 с недавних пор красуется необычный ящик с надписью «Кто, если не мы. Добрый ...

Чем запомнилась Удмуртия немцу Ульриху Хайдену? Иностранные журналисты открыли для себя родниковый край На днях республику посетили сразу несколько иностранных журналистов. Коллеги из Германии, Болгарии и ...