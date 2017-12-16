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Осторожно, двери…Поучительная история одного «заказа»

15 декабря
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Перед Новым годом обычно хочется переделать множество дел: приготовить подарки близким, обновить и украсить интерьер. Некоторые даже планируют в это время или в длинные новогодние каникулы провести дома небольшой ремонт. Например, заменить двери. На первый взгляд, ничего особенного, но поставил новые двери – и стало уютнее, обстановка заиграла новыми красками. Душа радуется!

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Так наивно я думала, когда взяла на улице листовку фирмы, устанавливающей двери, и дала свой телефон. К листовке мне выдали пластиковую карточку на приличную скидку в две тысячи рублей (а еще был купон на пять тысяч рублей в случае установки 4-х дверей) и сказали, что замер бесплатный, а пенсионерам полагается дополнительная скидка.

В тот же день поздно вечером приехал шустрый и разговорчивый “замерщик”. Если б в доме был кот, он бы и с ним поздоровался за лапу и по имени-отчеству. На самом деле это был менеджер, который больше писал, чем замерял. Он тут же составил договор и, несмотря на мои колебания и нежелание домочадцев, уговорил меня его подписать и оплатить половину стоимости. Утром, на свежую голову, мне стало ясно, что установка двух смежных дверей в ванную даже с пенсионной скидкой (поскольку она больше, чем по карточке) обойдется по цене бюджетной кухни, то есть будет стоить больше 30 тысяч рублей.

В самом начале рабочего дня прихожу в салон дверей и требую расторгнуть договор и возвратить аванс. Не тут-то было! Отдашь руками – возьмешь ногами. Только через две недели нервотрепки, переговоров мне удалось вернуть свои деньги почти полностью.

“Почти” – потому что пятьсот рублей фирма взяла себе за “замер”. Ну, то, что для работников этой фирмы “замер”, я про себя назвала “платой за науку” (кстати, фирмы, оказывающие похожие услуги, сразу говорят, что замер стоит 200 рублей, и некоторые эти деньги возвращают при последующем заказе). Поскольку я купила столь ценный опыт, делюсь им с читателями.

Не дай себя обмануть

Думаю, что мои советы уберегут людей от потери денег и нервотрепки. Это своего рода “правила техники безопасности” при покупке товаров и услуг.

  1. На улице и в общественных местах никогда не вступайте в разговор с незнакомыми людьми, которые пытаются вызвать вас на контакт. Взяли листовку – и идите дальше по своим делам. Не отвлекайтесь. Цыганский гипноз – не только про цыган. Мягкими техниками введения человека в гипноз владеют и вполне приличные, на первый взгляд, люди. Например, не очень добросовестные продавцы, чья задача любой ценой навязать свою услугу или товар.

  2. Если вас все же втянули в беседу, то ни под каким предлогом не сообщайте свои данные: имя, телефон, адрес.

  3. Когда предполагаемый “замерщик” или продавец все-таки оказался у вас дома и составил договор, не подписывайте его не глядя, просто потому, что “для чего-то же человек приходил”. Если визитер настаивает, чтобы вы подписали договор немедленно, прямо здесь и сейчас, напомните ему, что он пришел всего лишь на бесплатный замер, это было оговорено заранее и что у вас остается право сравнить цены на товар или услугу. Упорствует - вызывайте полицию.

  4. Прежде чем выбрать конкретную фирму, изучите цены и отзывы на аналогичный товар. Это могут быть и походы в торговые центры, и сбор информации через Интернет. Если бы я начала с этого, то узнала бы, что в разных городах существуют магазины дверей с одним и тем же названием и работают они по одной и той же схеме.

Когда подробно изучила договор и калькуляцию на установку дверей, а потом объехала другие магазины и сравнила цены, то обнаружила, что цены в компании, из которой приходил “замерщик”, в полтора-два раза выше, чем в других. Так что все обещанные скидки, карточки и купоны – это не более чем завлекающий маневр и фикция. Имейте в виду, что “четвертая дверь бесплатно” в итоге будет за ваш счет. Но вам преподнесут это как подарок судьбы. Не покупайтесь.

  1. Знайте, что установка или замена старых дверей – дело очень пыльное, шумное. Кроме того, для проведения работ требуется достаточно места. Об этом мне сказали люди с опытом установки дверей. Так что посмотрите, готовы ли вы к этому. Сейчас та фирма немного разнообразила тактику и стала вешать у подъездов рекламные объявления о том, что делает скидки ветеранам войны. Ловля доверчивых граждан продолжается.

Что мне помогло

Я написала письменное заявление на имя директора фирмы в двух экземплярах. Попросила поставить дату поступления заявления и входящий номер на втором – своем - экземпляре заявления. Мне в этом отказали. Поэтому я продублировала заявление заказным письмом с уведомлением о вручении. Устная жалоба может потрепать нервы, но реагируют всегда только на письменное заявление. Это правило работает во всех случаях и во всех сферах, где затрагиваются ваши интересы.

Обратилась я и в Роспотребнадзор по номеру 66-16-16, где меня проконсультировал специалист. Была готова пойти и в суд. Видимо, поэтому компания вернула мне аванс, хоть и не весь.

Недобросовестные сотрудники компаний, вероятно, рассчитывают на то, что обманутые бабушки махнут рукой и скажут: «Бог им судья». К сожалению, наша пассивность служит нам плохую службу, это правда.

Фарида РОМАНОВА, ведущая полосы «Торговый ряд» в «Удмуртской правде» 2000-2005 годов

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