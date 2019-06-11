В 2019 году в ижевских трамваях появятся розетки для подзарядки смартфонов Уже в этом году жители Ижевска получат возможность заряжать свои мобильные устройства в трамваях....

Жители выбирают спорт Восемь проектов представит Ижевск на конкурс по инициативному бюджетированию...

Курс на Камбарку **Спорт становится неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня то в одном, то в другом районе Удмуртии с...