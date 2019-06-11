Этим летом на семи остановках улицы Пушкинской появятся новые современные павильоны, причём на двух из них появятся информационные табло, видеокамеры и система wi-fi. Каждая такая «умная остановка» обойдётся городу в 1,6 млн рублей.
– Установив «умные остановки», мы проведём исследование среди горожан на предмет востребованности дополнительных сервисов, – подчеркнул Глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – Если эта практика получит одобрение жителей, будем решать вопрос об оснащении современными сервисами других остановочных комплексов. Остановочные комплексы, которые будут демонтированы с Пушкинской, а они находятся в хорошем состоянии, планируем перенести в отдалённые микрорайоны города, где в первую очередь необходима установка или замена навеса.
Одна из таких остановок – «Поликлиника Нефтяников» на ул. Сабурова. Здесь остановочный комплекс вместе с торговым киоском содержал индивидуальный предприниматель. Киоск и навес были снесены из-за того, что предприниматель в нарушение действующего законодательства торговал спиртосодержащими жидкостями. Теперь жители микрорайона ждут общественный транспорт под открытым небом.
– Новый остановочный комплекс планируется установить летом этого года, – объясняет Алексей Сырбов, начальник городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства. – Точные сроки пока не определены, поскольку в этом месте проходят магистральные сети, и для установки павильона требуется согласование с сетевыми организациями.
Помимо этого, новые павильоны появятся на остановке «21 гастроном» в Городке Металлургов, также в Ленинском районе.
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