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Остановись прохожий! Во вторник в историческом центре Сарапула открыли два тактильных барельефа проекта «Город на ощупь»

17 апреля
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17 апреля сарапульцы стали участниками двух исторических акций по открытию тактильных барельефов для людей с ограниченными возможностями по зрению.

Img 40671 Остановись прохожий! Во вторник в историческом центре Сарапула открыли два тактильных барельефа проекта «Город на ощупь»

На этот раз объектами внимания общественности стали два красивейших здания в центре города – знаменитый Дом Корешева, где сегодня располагается Управление ЗАГС и Дом Бодалева – в настоящем Сарапульский офис Ижкомбанка. Поздравить Сарапул со столь значимым событием приехала председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния при Правительстве Удмуртской Республики Людмила Попова.

– Сегодня, в очень красивый теплый день проект «Город на ощупь» становится ближе к людям с определенными ограничениями здоровья. Я рада, что сегодня этот день совпадает с датой, которую празднует орган ЗАГС Сарапула. В эти дни отмечается 100–летний юбилей создания на сарапульской земле данной отрасли. Вы видите, в каком замечательном здании находится сегодня Управление ЗАГС. Мы рады, что здесь соединяются семьи, красивые судьбы, и я думаю, этот памятник является украшение города Сарапула.

Также участие в открытии барельефа приняли заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков, заместитель начальника управления образования Елена Наговицына и сарапульские молодожены – семья Акмалетдиновых. Далее для всех желающих состоялась экскурсия по Дому Корешева.

У здания Дома Бодалёва в честь открытия Тактильного барельефа волонтеры проекта запустили в небо как символ памяти и надежды белые шары и совершили экскурс в историю Сарапула вместе с руководителем исследовательского отдела Сарапульского музея Екатерина Касимова.

Еще одним знаменательным событием вторника в Сарапуле стал городской первый флешмоб «Остановись прохожий», в ходе которого волонтеры проекта на территории трех туристических маршрутов Сарапула – Музейный квартал, Троицкая (Красноармейская) улица и Соборная (Красная) проводили для случайных прохожих небольшие экскурсии по памятным местам.

Справка:

Проект «Город на ощупь» ГНОО «Ассоциация родителей детей–инвалидов города Сарапула» получил поддержку Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Проект «Город на ощупь» призван облегчить доступ инвалидов к культурно–историческим ценностям города и уравнять возможности незрячих и зрячих людей в восприятии памятников архитектуры и истории Сарапула, сделав их доступными как для визуального, так и для тактильного восприятия.

Проектом предусмотрена установка четырнадцати барельефов на городских исторических зданиях, памятниках истории и архитектуры, а также подготовка волонтёров — индивидуальных гидов для проведения экскурсий по Сарапулу.

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