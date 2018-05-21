Используемая при выкупе недвижимости кадастровая оценка, также применяется для установления размера арендных платежей за государственную и муниципальную собственность, которые оказываются непомерно высокими. Поэтому кадастровая стоимость, не учитывающая сложившуюся экономическую ситуацию на рынке купли – продажи и арены недвижимости, просто нуждается в пересмотре.
Кому необходимы услуги оценщика?
Пересмотр стоимости из кадастра, выполненный профессионалами компании "Имущество-плюс" в сфере оценки квартиры, земли и бизнеса, может снизить размер налога или арендных платежей, а также цену муниципального имущества при его выкупе. Услуги профессионального оценщика необходимы не только тем, кто желает снизить размер арендных платежей или платить меньшие налоги на недвижимость путем оспаривания кадастровой стоимости или желает купить недвижимость по адекватной цене, но и при возникновении конфликта интересов между соседями, например при затоплении. В последнем варианты наши специалисты оперативно и грамотно выполнят оценку квартиры после затопления.
Почему это нужно сделать?
Однако основной причиной обращения к оценщику является необоснованно большой размер кадастровой стоимости практически всех объектов недвижимости. Выполняемая массово кадастровая оценка не учитывает массу нюансов, которые в реальной жизни влияют на стоимость рыночную, и рассчитывает по единому алгоритму цену совершенно непохожих друг на друга участков, квартир, коттеджей и прочих сооружений. Практика показывает, что оспаривание кадастровой стоимости снижает установленную цену в среднем на треть, что представляет собой всегда довольно крупную сумму. По итогам процедуры и после снижения цены объектов недвижимости происходит перерасчет налоговых и прочих платежей.
Варианты
Понижение кадастровой стоимости обычно проходит мирно и заключается в совершении компетентным, независимым и правомочным на то специалистом действий по оценке квартиры или иного объекта недвижимости и выдача заключения в письменной форме.Затем от заинтересованного лица подается заявление вместе с экспертным заключением в комиссию по оспариванию.На основании представленных документов происходит пересмотр кадастровой стоимости, о чем вносится надлежащая запись в гос. кадастр.Крайний вариант (при отказе комиссии внести изменения) – это обращение в суд, ключевым документом, на заседаниях которого становится заключение эксперта и его показания. Бесспорно, существует еще один способ – долгосрочный и абсолютно без гарантий: дождаться проведения новой кадастровой оценки, которые проводятся раз в 3-4 года.
По какой причине
Законным основанием для выполнения переоценки считается недостоверность сведений (как и их недостаток) об объекте и установление его рыночной стоимости на дату проведения кадастровой оценки (в каждом регионе даты разные, но в Москве это 1 января).
В чем мы можем помочь еще
Сотрудничая с физлицами и организациями, мы предлагаем услуги не только по оспариванию кадастровую стоимость земли и объектов недвижимости, включая коммерческую, но и поможем оценить риски при купле – продажи предприятия, предоставив оценку бизнесу.Поскольку оценка бизнеса – это сложный и ответственный процесс, позволяющий рассчитать рыночную стоимость компании, узнать насколько стабильно и перспективно производство, на какую прибыль можно рассчитывать, то доверять его нужно людям обладающими не только глубокими познаниями в столь специфичной сфере, но и опытом.
В каких случаях оценка бизнесу
Оценка бизнеса необходима как непосредственно при его продаже, так и в следующих ситуациях:
Продажа долей в бизнесе или акций;
Аренда действующего бизнеса;
Наследование бизнеса;
При проведении реорганизации в форме слияния и при ликвидации бизнеса в форме банкротства;
При сборе документов для получения крупного кредита;
При страховании бизнеса и в прочих ситуациях.
Оборудования и спецтехника
Оценка оборудования в отличие от оспаривания кадастровой стоимости недвижимости более узкая сфера, требующая познаний в сложных и небольших отраслях.Профессионалы "Имущество-плюс" г. Ижевск, занимающиеся экспертно-оценочной деятельностью в различных направлениях, готовы провести оперативно и грамотно оценку оборудования (торгового, производственного), машин и спецтехники в поставленные клиентом сроки и выдать компетентное заключение. Ознакомиться с ценами Вы можете на нашем сайте.
Если было затопление
Оценка квартиры после затопления должна проводиться в сжатые сроки, чтобы рассчитать правильно нанесенный ущерб. Но сотрудники домоуправления (как и работники кадастра) используют обобщенные и не отвечающие реалиям показатели, а значит рассчитать реальный ущерб просто невозможно. Составленное квалифицированным и независимым специалистом заключение, поможет решить дело на стадии переговоров сторон. При отсутствии компромисса именно экспертное заключение будет ключевым доказательством на суде.
Наши преимущества
Специализируясь на выполнении оценки, компания "Имущество-плюс" г. Ижевск предлагает лучшие условия сотрудничества каждому клиенту:
Индивидуальный подход и выделение грамотного исполнителя;
Широкий спектр услуг (оценка бизнеса, недвижимости, оборудования и т.д.), включая выполнение оценки «под ключ»;
Опытных и грамотных исполнителей;
Оперативность и конфиденциальность;
Демократичные цены;
Работу на результат.
Занимаясь оценочной деятельности и оказывая широкий спектр услуг, мы поможем в различных ситуациях и всегда предоставим оперативную и грамотную помощь.
Источник: http://implus18.ru/osparivanie-kadastrovoj-stoimosti
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