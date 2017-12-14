Фестиваль под закрытым небом В ближайший уик-энд в Ижевске откроется творческое пространство необычного формата: в большом лофте (...

Театр и военные действия. В понедельник, 27 ноября, я поздравил с 75-летием Союз театральных деятелей Удмуртии. Это содружество...