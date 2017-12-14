В течение трех дней в Ижевске работали десятки специалистов мирового уровня, настоящие легенды в своих областях - ученые и практики, педагоги, философы, культурологи. Среди них – профессор, доктор психологических наук Борис Эльконин; главный эксперт Института образования НИУ-ВШЭ Петр Щедровицкий; создатель комплекса технологий образовательного азарта, автор уникальных образовательных игр Александр Лобок; кино- и телепродюсер, основатель студии «Пилот», соорганизатор Российской академии Интернета Анатолий Прохоров и многие другие.
Возможность услышать их выступления на одной площадке и принять участие в круглых столах, симпозиумах и дискуссиях, обсудить на таком высоком экспертном уровне острые вопросы притянула в Ижевск, как в образовательную Мекку, представителей профессионального сообщества из разных регионов.
К сожалению, не все придали этому событию должного значения, хотя не только рабочее, но даже простое человеческое общение с экспертами конференции могло бы стать точкой личного роста, встречей, определяющей вектор размышлений и практических действий на будущее.
Для меня самого таким событием стала встреча с Петром Щедровицким на проекте «Кофемолка», который теперь выходит не только в видеоверсии на сайте «Сусанин», но и в печатном виде в «Удмуртской правде». За чашкой кофе Щедровицкий рассказал, в чем он видит главное негативное последствие революции 1917 года: она лишила Россию большей части образованного слоя, а «философский пароход» обеднил нашу страну и обогатил Запад умами первой величины, и важно, чтобы подобные ошибки не повторялись.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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