Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта!Уважаемые жители Удмуртии!
Примите самые сердечные поздравления с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это особый, святой для нас праздник, который объединяет людей разных поколений гордостью за своё Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа.
Наша республика вместе со всей страной прошла кровопролитные, наполненные болью 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Жители Удмуртии героически воевали на фронте, безустанно трудились в тылу, создавая оружие Победы.
За годы войны Удмуртия приняла и разместила более 50 промышленных предприятий, ижевские заводы дали фронту свыше 11 миллионов единиц стрелкового оружия, народными силами была построена железная дорога «Ижевск-Балезино». Этот неоценимый подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, и стойкости духа старшего поколения.
В этом году наша страна отмечает вековой юбилей легендарного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Он искренне любил Россию и нашу Удмуртию и создал своё знаменитое оружие не для нападения, а для защиты Родины. Оно и сегодня надёжно охраняет наши рубежи, чтобы никогда больше не повторились страшные события Великой Отечественной, а наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война.
С особыми словами благодарности обращаюсь к фронтовикам, узникам концлагерей, труженикам тыла – всем тем, кто пожертвовал здоровьем, молодостью ради Победы. Вы – наше бесценное достояние, живая история тех великих и трагических событий, которые никогда не будут забыты. Низкий поклон за ваш подвиг во имя мира на земле!
Уважаемые жители Удмуртии! В День Победы примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики А.М. Прасолов
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