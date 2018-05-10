Появился отряд после постепенной реорганизации взвода специального назначения в роту спецназа, а затем в 1993 году стал ОМОНом. В первые годы спецназовцы проявили себя в охране массовых мероприятий и в операциях задержания преступников. Ижевский ОМОН в отличие от ОМОНов более крупных городов не участвовал в разгоне демонстраций. Поэтому нам легче понять его боевой характер. Затем Ижевский ОМОН стал известен в «горячих точках» – в российских столицах и на Северном Кавказе. Длительные командировки на Кавказ продолжаются по сей день. Служебная и боевая деятельность не обошлись без потерь. Вот и на торжественном заседании была объявлена минута молчания о погибших Владимире Вострикове, Константине Токареве, Владимире Собине и Алексее Боброве. Они навечно зачислены в списки отряда. За время службы в отряде 26 человек награждены орденом Мужества, 60 сотрудников награждены медалью «За отвагу», а всего государственными наградами отмечены 156 сослуживцев.
Во главе ОМОНа сейчас полковник Олег Матвеев – кавалер трех орденов Мужества. Он первым и обратился к личному составу, ветеранам и приглашённым с поздравлениями.
Слова признания спецназовцам и их семьям, родным и близким высказал Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов. Он же вручил бойцам государственные награды.
О службе ОМОН добрые слова сказали заместитель Председателя Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, руководители правоохранительных ведомств и представители религиозных, общественных и ветеранских организаций.
Генерал-майор Эдуард Чехов для начала напомнил, что он служил по соседству с ОМОНом в войсковой части внутренних войск в Ижевске. Сейчас он заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии. Генерал пожелал сегодняшним бойцам ОМОН достойно выполнять свой служебный долг.
Начальник управления Росгвардии по Удмуртской Республике полковник Ильяс Ханнанов поблагодарил личный состав и ветеранов ОМОН за верность долгу и профессионализм и выразил уверенность, что отряд и впредь будет одним из передовых на службе в Росгвардии. В завершение торжественного собрания состоялся концерт, в котором приняли участие детские ансамбли, сами сотрудники Росгвардии и их дети.
Гордимся!
За проявленные мужество и отвагу
156 сотрудников ОМОН награждены государственными наградами, из них
26 сотрудников награждено орденом «Мужества», четверо из них посмертно,
31 сотрудник медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени»,
2 сотрудника медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 1-й степени,
60 сотрудников медалью «За отвагу»,
37-медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Фото Пресс-служба УФСНВГ России по УР
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