Основными событиями года станут:
Театральное шоу #Удмуртия_объединяет
Старт театрального шоу запланирован в ледовом дворце «Глазов-Арена». Далее эстафету примут другие муниципалитеты республики.
Республиканский проект «ДаУР!»
В рамках проекта будет отобрано 100 человек, 100 мест и 100 событий, которые значительно повлияли на ход истории Удмуртии за 100 лет. Проект будет запущен 4 ноября 2019 года и завершится ровно через год.
Мобильные выставки в городских пространствах «Архивы республики»
Будут организованы стационарная и передвижная выставки архивных документов и материалов по истории Удмуртии.
Интерактивная общественная акция «Родники Удмуртии»: малые истории столетнего пути»
В Удмуртии запустят информационный портал, где о регионе через свои истории будут рассказывать сами жители. Название выбрано неспроста – проведена параллель между родниками, которые питают большую реку и маленькими семейными историями, из которых складывается история республики. Сайт будет запущен в 2019 году. Своими фотографиями, видео и архивными документами сможет поделиться любой желающий.
Дни Удмуртии
В регионах России и за рубежом пройдут презентационные мероприятия (экономические миссии, выставки, участие в форумах) под символом 100-летия государственности Удмуртии и праздничные мероприятия в городах с компактным проживанием удмуртов.
Акция «Большой удмуртский диктант»
Ежегодная акция по проверке знаний родного языка будет включать в себя задания по истории государственности удмуртского народа.
Международный инвестиционный форум «Инвестируй в Удмуртию»
Карту инвестиционных возможностей Удмуртии презентуют в ноябре 2020 года. Бизнесменам разных регионов России и зарубежья расскажут о возможностях республики и уникальном сервисе сопровождения инвестпроектов.
Форум муниципальных образований республики «Лучшие муниципальные практики»
Главы поселений и специалисты муниципальных образований соберутся вместе, чтобы поделиться успешным опытом развития территории и для построения эффективной системы работы.
Культурные мероприятия
Празднование векового юбилея будет включать множество культурных событий, таких как Международный фестиваль циркового искусства, фестиваль «На родине П. И. Чайковского», фестиваль национальных театров, международный «Бурановский фестиваль» и другие.
Конгресс народов Удмуртии
Активисты национально-культурных объединений обменяются успешным социальным опытом по сохранению и восстановлению национального языка, культуры и традиций, опытом взаимодействия и сотрудничества с представителями других народов.
Строительство Центра удмуртской культуры
К 2020 году планируется открыть первый Центр удмуртской культуры на месте бывшего театра им. Короленко.
Издание русско-удмуртского словаря
Печатная и электронная версии словаря появятся в юбилейный год.
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