Главная » Общество » Основной показатель - уровень жизни. В Госсовете Удмуртии обсудили социально-трудовые отношения и безработицу

Основной показатель - уровень жизни. В Госсовете Удмуртии обсудили социально-трудовые отношения и безработицу

23 марта
0

На прошлой неделе Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики рассмотрел вопрос о реализации в 2018 году государственной программы «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики». С докладом выступила министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова. По словам Татьяны Юрьевны, в рамках государственной программы в 2018 году были проведены более 80 мероприятий, направленных на выполнение 37 конкретных показателей, основной из которых - создание условий для повышения уровня жизни населения республики, увеличение доходов граждан.

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 %d1%87%d0%b0%d1%81 Основной показатель - уровень жизни. В Госсовете Удмуртии обсудили социально-трудовые отношения и безработицу

Что в кошельке гражданина?

В прошлом году, по данным Удмуртстата, среднемесячные денежные доходы на душу населения выросли на 2,4 процента и составили 24493 рубля. Однако реально располагаемые денежные доходы в 2018 году составили лишь 94,9 процента к уровню предыдущего года. Прожиточный минимум на душу населения в регионе за прошлый год составил 9026 рублей. Для трудоспособного населения его величина составила в сумме 9557 рублей, для пенсионеров 7340 рублей, для детей 9111. Утверждённая законодательно величина прожиточного минимума пенсионеров в Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год составила 8902 рубля. По данной величине Удмуртия занимает четвёртое место в Приволжком федеральном округе. Наибольшая величина в Башкортостане - 8645 рублей.

Как отметила министр, в республике сохраняется положительная динамика роста заработной платы.

Среднемесячная начисленная зарплата работников в прошлом году зафиксирована в сумме 31793 рубля. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась почти на 10 процентов. При этом, реальная заработная плата, составила 107,5 процента к уровню 2017 года. По данному показателю Удмуртия занимает 2-е место в ПФО после Оренбургской области.

За III квартал 2018 года минимальная месячная заработная плата в Удмуртии превысила утверждённую величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Удмуртской Республике на 32 процента.

С 1 января 2018 года во исполнение поручений Президента РФ проведена индексация на 4 процента оплаты должностных окладов работникам бюджетной сферы, непоименованным майскими указами.

Министр обратила внимание на сохраняющуюся просроченную задолженность по заработной плате на ряде предприятий республики. Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике формирует Реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате. На 1 января 2019 года в нём числилось 32 организации, в которых имелась задолженность перед 3006 работниками на общую сумму 191,1 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она уменьшилась на 23 процента. В результате принятых мер в 2018 году задолженность по заработной плате в республике была сокращена на 56,5 миллиона рублей. В 31 организации она погашена в полном объёме.

По словам Главного государственного инспектора труда в Удмуртской Республике Светланы Шекуновой, в прошлом году было возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей, допустивших задолженность по выплате зарплаты свыше двух месяцев.

– Этот показатель превысил все показатели по уголовным делам за последние 10 лет, - отметила Светлана Геннадьевна. - И это лакмусовая бумажка.

Выступая с содокладом, председатель постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов заострил внимание на отдельных целевых показателях госпрограммы, в частности, на величине номинальной начисленной средней заработной платы одного работника в республике. Он отметил, что в связи с выполнением требований федерального законодательства по доведению заработной платы работников до МРОТ нарушился дифференцированный подход к оплате труда.

– Уровень заработной платы специалистов оказался приравнен к уровню заработной платы неквалифицированных работников, - сказал Алексей Чернов.

За безопасный труд

Комментируя доклад Татьяны Чураковой, председатель постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов остановился на вопросах профилактики производственного травматизма, отметив, что, несмотря на некоторое снижение количества фактов травм и несчастных случаев на производстве, вопросы государственной политики в области охраны труда, в том числе и профилактические меры, должны находиться под самым пристальным вниманием органов власти и работодателей.

А Главный государственный инспектор труда в Удмуртской Республике Светлана Шекунова отметила, что названное снижение травматизма в прошлом году на 10 процентов к уровню 2017 года - показатель не окончательный. Отчёт закроется только на 1 апреля. К этому моменту будут ещё поставлены на учёт случаи, произошедшие в декабре и с теми работниками, которые получили производственные травмы за пределами Удмуртии. То есть цифры вырастут. Кроме того, 10-процентное сокращение травматизма в регионе на фоне снижения по России на 21 процент вовсе не утешительно. К тому же на 1 января уже зафиксировано 14 погибших на производстве и 60 тяжёлых случаев. В прошлом году было возбуждено 9 уголовных дел по факту причинения вреда при несоблюдении обязательных требований трудового законодательства. Это также рекордный показатель за последние 10 лет.

– Хотела бы обратить внимание ещё на одну цифру, которая нас очень беспокоит, - отметила Татьяна Юрьевна, - В геометрической прогрессии растёт количество несчастных случаев от общих заболеваний. Вы только вдумайтесь: в 2018 году 30 человек; в 2017 году - 17. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что среди этих 30 погибших вследствие общих заболеваний - лица трудоспособного возраста. Это мужчины 45-52 лет. Более того, выясняется, что эти работники проходили периодические медицинские осмотры от недели до двух месяцев до события. Значит, они были проведены некачественно.

Светлана Шекунова попросила членов Президиума Госсовета с просьбой предусмотреть меры по улучшению качества периодических медицинских осмотров, которые бы позволяли отслеживать состояние здоровья работников в динамике.

Была б работа…

В республике наметилась тенденция к сокращению безработицы, отметила Татьяна Чуракова. Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения в среднем за 2018 год составил 0,82 процента.

Важной остаётся тема активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных. С 2019 года, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» людям дополнительно предоставляются госуслуги по организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов, переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также профобучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». Уровень трудоустройства ищущих работу граждан по итогам прошлого года составил 58 процентов.

В Удмуртии утверждён прогноз потребности рынка труда на 2019-2025 годы. Он показал снижение общей величины спроса на рабочую силу по сравнению с предыдущими годами, что связано, в первую очередь, с изменениями в пенсионном законодательстве. Алексей Чернов подчеркнул важность выполнения задач по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. Необходимо проанализировать исполнение «дорожной карты» по обеспечению сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста в Удмуртской Республике на 2019-2021 годы, утверждённой Правительством республики 13 сентября 2018 года.

Кроме того, активно ведётся работа по выявлению и пресечению фактов неформальной занятости населения. По данным муниципальных образований, в 2018 году легализовано 19895 граждан, с частью из них были заключены трудовые договоры, часть граждан зарегистрировали свою деятельность в качестве предпринимателей.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

Читать также

Строго на полигон. Регоператор Удмуртии с каждым месяцем вывозит всё больше мусора
23 марта
**За два первых месяца 2019 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами...
Без лишней спешки. Победители Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды получат больше времени на реализацию проектов
23 марта
**Порядок проведения Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и ...
Власть готова к диалогу
23 марта
**Жители Удмуртии активно задают вопросы Главе республики и высказываются по волнующим темам через со...
Планерка УП. Михаил Черемных: «У Ижевска есть шанс»
23 марта
**В редакции газеты обсудили, как скоро кардинально изменится профессия учителя, почему Ижевску выгод...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо