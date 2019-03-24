Что в кошельке гражданина?
В прошлом году, по данным Удмуртстата, среднемесячные денежные доходы на душу населения выросли на 2,4 процента и составили 24493 рубля. Однако реально располагаемые денежные доходы в 2018 году составили лишь 94,9 процента к уровню предыдущего года. Прожиточный минимум на душу населения в регионе за прошлый год составил 9026 рублей. Для трудоспособного населения его величина составила в сумме 9557 рублей, для пенсионеров 7340 рублей, для детей 9111. Утверждённая законодательно величина прожиточного минимума пенсионеров в Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год составила 8902 рубля. По данной величине Удмуртия занимает четвёртое место в Приволжком федеральном округе. Наибольшая величина в Башкортостане - 8645 рублей.
Как отметила министр, в республике сохраняется положительная динамика роста заработной платы.
Среднемесячная начисленная зарплата работников в прошлом году зафиксирована в сумме 31793 рубля. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась почти на 10 процентов. При этом, реальная заработная плата, составила 107,5 процента к уровню 2017 года. По данному показателю Удмуртия занимает 2-е место в ПФО после Оренбургской области.
За III квартал 2018 года минимальная месячная заработная плата в Удмуртии превысила утверждённую величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Удмуртской Республике на 32 процента.
С 1 января 2018 года во исполнение поручений Президента РФ проведена индексация на 4 процента оплаты должностных окладов работникам бюджетной сферы, непоименованным майскими указами.
Министр обратила внимание на сохраняющуюся просроченную задолженность по заработной плате на ряде предприятий республики. Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике формирует Реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате. На 1 января 2019 года в нём числилось 32 организации, в которых имелась задолженность перед 3006 работниками на общую сумму 191,1 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она уменьшилась на 23 процента. В результате принятых мер в 2018 году задолженность по заработной плате в республике была сокращена на 56,5 миллиона рублей. В 31 организации она погашена в полном объёме.
По словам Главного государственного инспектора труда в Удмуртской Республике Светланы Шекуновой, в прошлом году было возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей, допустивших задолженность по выплате зарплаты свыше двух месяцев.
– Этот показатель превысил все показатели по уголовным делам за последние 10 лет, - отметила Светлана Геннадьевна. - И это лакмусовая бумажка.
Выступая с содокладом, председатель постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов заострил внимание на отдельных целевых показателях госпрограммы, в частности, на величине номинальной начисленной средней заработной платы одного работника в республике. Он отметил, что в связи с выполнением требований федерального законодательства по доведению заработной платы работников до МРОТ нарушился дифференцированный подход к оплате труда.
– Уровень заработной платы специалистов оказался приравнен к уровню заработной платы неквалифицированных работников, - сказал Алексей Чернов.
За безопасный труд
Комментируя доклад Татьяны Чураковой, председатель постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов остановился на вопросах профилактики производственного травматизма, отметив, что, несмотря на некоторое снижение количества фактов травм и несчастных случаев на производстве, вопросы государственной политики в области охраны труда, в том числе и профилактические меры, должны находиться под самым пристальным вниманием органов власти и работодателей.
А Главный государственный инспектор труда в Удмуртской Республике Светлана Шекунова отметила, что названное снижение травматизма в прошлом году на 10 процентов к уровню 2017 года - показатель не окончательный. Отчёт закроется только на 1 апреля. К этому моменту будут ещё поставлены на учёт случаи, произошедшие в декабре и с теми работниками, которые получили производственные травмы за пределами Удмуртии. То есть цифры вырастут. Кроме того, 10-процентное сокращение травматизма в регионе на фоне снижения по России на 21 процент вовсе не утешительно. К тому же на 1 января уже зафиксировано 14 погибших на производстве и 60 тяжёлых случаев. В прошлом году было возбуждено 9 уголовных дел по факту причинения вреда при несоблюдении обязательных требований трудового законодательства. Это также рекордный показатель за последние 10 лет.
– Хотела бы обратить внимание ещё на одну цифру, которая нас очень беспокоит, - отметила Татьяна Юрьевна, - В геометрической прогрессии растёт количество несчастных случаев от общих заболеваний. Вы только вдумайтесь: в 2018 году 30 человек; в 2017 году - 17. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что среди этих 30 погибших вследствие общих заболеваний - лица трудоспособного возраста. Это мужчины 45-52 лет. Более того, выясняется, что эти работники проходили периодические медицинские осмотры от недели до двух месяцев до события. Значит, они были проведены некачественно.
Светлана Шекунова попросила членов Президиума Госсовета с просьбой предусмотреть меры по улучшению качества периодических медицинских осмотров, которые бы позволяли отслеживать состояние здоровья работников в динамике.
Была б работа…
В республике наметилась тенденция к сокращению безработицы, отметила Татьяна Чуракова. Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения в среднем за 2018 год составил 0,82 процента.
Важной остаётся тема активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных. С 2019 года, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» людям дополнительно предоставляются госуслуги по организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов, переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также профобучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». Уровень трудоустройства ищущих работу граждан по итогам прошлого года составил 58 процентов.
В Удмуртии утверждён прогноз потребности рынка труда на 2019-2025 годы. Он показал снижение общей величины спроса на рабочую силу по сравнению с предыдущими годами, что связано, в первую очередь, с изменениями в пенсионном законодательстве. Алексей Чернов подчеркнул важность выполнения задач по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. Необходимо проанализировать исполнение «дорожной карты» по обеспечению сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста в Удмуртской Республике на 2019-2021 годы, утверждённой Правительством республики 13 сентября 2018 года.
Кроме того, активно ведётся работа по выявлению и пресечению фактов неформальной занятости населения. По данным муниципальных образований, в 2018 году легализовано 19895 граждан, с частью из них были заключены трудовые договоры, часть граждан зарегистрировали свою деятельность в качестве предпринимателей.
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