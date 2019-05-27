Основной период сдачи Единого государственного экзамена стартовал в Удмуртии в понедельник, 27 мая. Экзаменационные пункты организованы во всех регионах России и 52 странах за рубежом. В Удмуртии во время основного периода будет задействовано 53 пункта проведения экзаменов, 675 аудиторий, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Выпускники из Удмуртии, как и в прошлом году, отдали предпочтение предметам, таким как обществознание, физика, биология.
В регионе в основной период будут работать почти 3 тысячи специалистов, прошедших обучение на федерально обучающей платформе. Мониторинг хода экзаменов будут вести 237 аккредитованных региональных общественных наблюдателей, для онлайн-наблюдения в дни экзамена будет функционировать региональный ситуационный центр на 20 рабочих мест. 59 общественных наблюдателей прошли подготовку на федеральной обучающей платформе онлайн-наблюдателей.
Кроме того, Удмуртия вошла в число 8 регионов, где экзаменационные материалы в пункты проведения экзаменов будут передавать по сети интернет.
Впервые в этом году в перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ включен китайский язык. На участие в ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году подали заявления 289 человек из 43 субъектов РФ. В УР таких участников нет.
Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые у них могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам сектора ГИА по телефону «горячей линии» +8 (3412) 63-17-95.
Фото: Пресс-служба Минобразования УР
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