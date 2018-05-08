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Основная часть работ по восстановлению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей завершится в 2020 году

7 мая
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Дивеево является одним из самых популярных мест для паломничества не только для россиян, но и для жителей стран ближнего и дальнего зарубежья.

C1xzwre6ntg8rgrncaqliaqkazqzlmi9 Основная часть работ по восстановлению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей завершится в 2020 году

4 мая 2018 года в с. Дивеево Нижегородской области под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича прошло заседание попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей. В заседании приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что благодаря консолидации усилий правительства Нижегородской области, самых активных членов попечительского совета — генерального директора — председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, помощника президента России Андрея Белоусова и других — удалось объединить действия бизнеса, органов власти, Нижегородской митрополии и поставить на плановую основу строительную, научную, историческую, проектную, кадровую и финансовую работу по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей. «Усилиями владыки Георгия и привлеченных специалистов восстановление и реконструкция храмов и других объектов религиозного значения идет очень ритмично, с опережением предполагаемых сроков», — отметил Михаил Бабич.

По его словам, основная часть работ по восстановлению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей завершится в 2020 году. Напомним, на первом заседании совета, которое состоялось в 2017 году, Михаил Бабич отмечал: «Сохранение богатого духовного наследия – это один из наших основных приоритетов. Сегодня многое делается, чтобы привести в первозданный вид храмы, часовни и монастыри, разрушенные в период борьбы с Русской Православной Церковью. Однако существует ряд вопросов, где одними усилиями Нижегородской епархии трудно решить весь спектр проблем. Попечительский совет призван объединить усилия различных структур для полного восстановления Саровской и Дивеевской обителей и возвращения им утраченного исторического облика».

Представитель Президента в ПФО также добавил, что Нижегородская земля всегда была и остается одним из крупнейших духовных центров России и всего православного мира: на территории Нижегородской области расположено более 900 храмов и 25 монастырей, а паломничество в Дивеево, как отметил Михаил Бабич, «совершается не только из всех регионов нашей страны, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья».

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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