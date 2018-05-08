Портал во времени и пространстве. Одну из главных советских картин о Великой Отечественной войне написал художник из Киясово Великая Отечественная война отразилась в жизни всей страны, и, в том числе, в изобразительном искусст...

Открытие выставки «Исконно русское» (Русское искусство XVIII – начала XXв.в.) 10 мая в 18.00 в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств открывается выставка русск...

Великая провинциальная история Алексея Иванова. Возможно, одна из следующих книг писателя коснётся ижевско-воткинского восстания Алексея Иванова его писательские маршруты приводили в Ижевск довольно часто. Один из главных русскояз...