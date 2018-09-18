В начале 1920 годов решался вопрос об образовании автономной области Удмуртии. Иосиф Наговицын, представляя национальные интересы в Москве, встречался с Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным и другими партийными и государственными деятелями страны. Итогом этих встреч стало образование Вотской автономной области – 4 ноября 1920 года, а в её главе встал Иосиф Наговицын. Государственные деятели современной Удмуртии, родственники Иосифа Алексеевича и все неравнодушные жители республики возложили цветы к памятнику основателю государственности Удмуртии.
– Уже через несколько месяцев мы будем отмечать юбилей автономии нашей республики – 100 лет. И очень правильно в преддверии этого события вспомнить тех людей, которые создавали автономию. В их числе – Иосиф Алексеевич – один из самых ярких личностей и представителей удмуртской нации, – сказал министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьёв. Он также рассказал, что на прошлой неделе памятное мероприятие в память об Иосифе Наговицыне прошло на его родине в Глазовском районе. Именно там с этого года будет вручаться премия им. Иосифа Наговицына.
– Та плеяда из небольшого количества имён, но имён таких людей, которые могут по праву называться «глыбами», достойными сынами и дочерьми удмуртского народа, вновь воссоединяется. Мы отпраздновали 100-летие с момента проведения Первого всесоюзного съезда удмуртов, который и стал отправной точкой нашей удмуртской автономии, отметили 120-летие Кузебая Герда. И сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти Иосифу Наговицу – человеку, который оставил глубокий след в истории удмуртской государственности. Во главу угла все они, объединившись, ставили воспитание и подготовку нашей национальной интеллигенции, - сказала на встрече президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова.
Оставшиеся письма и документы Иосифа Наговицына изучаются его родственниками. За последние 2 годы их силами было написано и издано 4 книги с работами первого председателя удмуртской автономии. А сейчас его земляками готовится пятая – о крестьянском родословии Наговицыных.
– Он жил всего 49 лет и за это время создал более 500 работ, посвящённых вопросам государственного строительства и социальной защиты населения. Сегодня издан двухтомный сборник его произведений – это «дорожная карта» государственного руководителя, выдержки из которого могут быть актуальны ещё долгое время, - отметила внучатая племянница Валентина Хазиахметова. Познакомиться ближе с жизнью удмуртского деятеля можно будет в Национальном музее Удмуртии имени К.Герда – 1 ноября 2018 года состоится открытие выставки «И.А. Наговицын - первый председатель удмуртской автономии».
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