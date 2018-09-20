Перед началом церемонии вручения государственных наград Глава Удмуртии поздравил участников встречи с Днём оружейника и подчеркнул, что в Удмуртии стало доброй традицией в каждый профессиональный праздник отмечать самых лучших, самых достойных, настоящих людей дела, людей труда.
— Тот вклад, который внесли наши инженеры, конструкторы, оружейники в создание русского оружия, наиболее значим, — отметил Александр Бречалов. — Поэтому мы приняли решение, начиная с этого года, не просто формально отмечать этот день, а по—настоящему его праздновать. У нас сегодня и завтра большая насыщенная деловая программа, в Ижевск приезжают более 500 гостей со всей России. Это люди, которые профессионально участвуют в создании оружия, интересуются этим, занимаются историей русского оружия. Поэтому считаем, что это именно тот уровень, на котором мы должны отмечать этот праздник.
Руководитель региона также обратился к участникам торжественного приёма с просьбой вносить свои инициативы и предложения, как проводить этот праздник, День оружейника, которые обязательно будут учтены.
— Очень надеюсь, — сказал в заключение Александр Бречалов, — что традиция масштабного празднования ключевого праздника для Удмуртии и Ижевска будет теперь ежегодной, и мы с вами также будем встречаться.
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