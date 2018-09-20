Военная техника
Её представили ИЭМЗ «Купол», «Ижевский мотозавод «Аксион—холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, Концерн «Калашников».
Жители и гости столицы смогут увидеть реальные зенитно—ракетные комплексы «Тор—М2К», «Тор—М2», «Оса—АКМ», ЗИС—5 с «Катюшей», ГАЗ АА (полуторка) с зенитной установкой из спаренных пулемётов «Максима», тачанку, американский «Виллис», автомобили ГАЗ 67, ГАЗ—М1, ГАЗ—М20, ГАЗ—69, ГАЗ—51А, УРАЛ—ЗИС, бронеавтомобиль «Астейс», электромотоциклы ИЖ, БАС, «Соратник» и «Нахлебник», гражданский электромобиль UV—4.
В рамках празднования состоялось официальное открытие Форума оружейников России. Гостей приветствовали Глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий инженер—конструктор АО «Ижевский механический завод», кавалер ордена Почёта, заслуженный конструктор Российской Федерации, заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики, Почётный гражданин Ижевска Владимир Ярыгин и управляющий директор АО «Ижевский механический завод» Александр Гвоздик.
— 25 мая 2010 года легендарный Михаил Тимофеевич Калашников высказал Владимиру Владимировичу Путину идею о том, что стране, которая богата оружейными традициями, нужен праздник, — напомнил историю создания праздника Александр Бречалов. — И 3 декабря 2011 года вышел Указ Президента России о праздновании 19 сентября Дня оружейника. Для Удмуртии и Ижевска это особенный праздник. Никакой другой регион России не дал столько изобретений, столько оружия, столько мастеров — легенд оружейного дела, как наша республика.
Деловая программа
Александр Бречалов отметил, что на этот раз празднование Дня оружейника сопряжено с серьёзной деловой программой. Кроме этого, в рамках церемонии открытия форума состоялось подписание между Правительством Удмуртской Республики и Фондом «Росконгресс» соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава Удмуртии Александр Бречалов и заместитель директора Фонда «Росконгресс» по организационному развитию, руководитель дирекции международных проектов Дмитрий Михайлов.
Соглашением определены основные направления совместной деятельности по организации проведения подобных форумов, в числе которых организация мероприятий, участие в них бизнес—сообщества, совместная разработка проектов.
— «Росконгресс» — это ключевой оператор всех форумов нашей страны. Это фонд, который проводит главный форум страны – международный экономический форум в Санкт—Петербурге, а также форум в Сочи. Такое партнёрство автоматически придаёт значимость и выводит наш регион в федеральную повестку. Мы понимаем высокий уровень ответственности перед партнёрами, уверен, что у нас всё получится. Мы подписываем соглашение пока на пять лет, но думаю, что это будет на года, навсегда, — сказал Глава региона.
Присяга юных
Также в рамках церемонии открытия Форума прошло посвящение в юнармейцы. Более 100 ижевских школьников, входящих состав Всероссийского военно—патриотического общественного движения «Юнармия», приняли присягу и получили из рук почётных гостей форума значки юнармейцев. Торжественную клятву юнармейцев принял начальник управления государственного патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Гусев.
— Это не только праздник, а память о тех, кто очень многое сделал для страны, создавая российское оружие, — отметил Александр Бречалов, завершая церемонию открытия форума. — И это движение в завтрашний день. Оружие – это большая конкуренция. А деловая программа форума как раз позволяет успевать за изменениями для конкуренции на мировом рынке.
Сегодня форум продолжил свою работу.
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