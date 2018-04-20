Идея экспедиции принадлежит её лидеру Евгению Сыркину, начальнику отдела туризма национального парка «Башкирия» и его супруге Анастасии, которые собрали вокруг себя коллег из других охраняемых природных территорий страны и просто любителей активного отдыха, любящих природу и болеющих за её сохранение. Все они волонтёры, и эта, уже вторая, поездка предпринята на собственные средства. Первый выезд в прошлом году завершился у озера Байкал. Впечатления так потрясли, что решили сделать экспедицию ежегодной, чтобы в конечном счёте посетить все национальные парки и заповедники страны.
В этом году «Заповедный пояс» благодаря помощи спонсоров уже серьёзно оснащён. Идея волонтеров нашла поддержку таких же борцов за сохранение природного богатства страны. Двадцать два путешественника из Санкт–Петербурга, Башкирии, Самары, Улан–Удэ, Ханты–Мансийска, Тольятти, Воткинска, Астрахани начали свой путь в Башкортостане с национального парка «Башкирия». Вторым пунктом стал национальный парк «Нижняя Кама» в Татарстане. Главная практическая цель группы энтузиастов – создание фото– и видеоматериалов об увиденном, которые тут же выставляются на собственном сайте («Заповедный пояс») , а по приезде домой планируется создать документальный фильм и качественные фотографии для фотовыставок и телепередач (договорились о сотрудничестве с Радио России, телеканалом «Россия 24», клубом «Моя планета», организацией Гринпис). В каждом регионе, где останавливаются, демонстрируют фотовыставку о предыдущей экспедиции.
– Уже при въезде в Удмуртию, – рассказал на встрече с журналистами Евгений Сыркин, – мы увидели, как разнится природа даже двух соседних регионов, например, Башкирии и Удмуртии. Даже привычные ёлки выглядят как–то иначе.
В эти дни идёт пролёт птиц. Кто–то из них оседает, другие летят дальше. И сразу же путешественники заметили стаю чибисов, отдельных чёрных коршунов и вяхирей. Птиц, благополучно завершивших трудный перелёт, поприветствовали фотосессией. Путешественники в этом году оснащены даже несколькими квадрокоптерами, чтобы вести съёмку с неба.
Знакомство с национальным парком «Нечкинский» гости начали в посёлке Новый, что в Воткинском районе. Здесь находится администрация парка, а сам он растянулся на 80 километров вдоль берега Камы, захватывая три района Удмуртии – Воткинский, Завьяловский Сарапульский. Главный вход в парк для организованных туристов здесь же, в посёлке Новый. Размечены прогулочные тропы, где гуляют в любой сезон и жители посёлка, и гости вместе с экскурсоводами и без них. Жители Нового любят и ценят парк, участвуют в очистке лесного массива, соблюдают запреты, существующие для посетителей, – об этом сообщили руководители района и поселка.
– Интерес туристов к нашему уникальному парку увеличивается из года в год, – рассказал директор «Нечкинского» Сергей Машкин. – Для разных категорий посетителей мы предлагаем разные маршруты – пешие, лыжные, на велосипедах, туристические тропы, водные – по реке Сива и Воткинскому водохранилищу. Количество участников ежегодного туристического фестиваля выросло за последние пять лет в пять раз. Так называемая «кругосветка» с 2017 года собрала 2200 человек. Активно строятся вокруг гостевые дома. Если просим, нам помогают представители местных администраций. Хотя мы являемся федеральным учреждением, мы тоже идём навстречу их просьбам. Пока у нас не было особых чрезвычайных происшествий. Правда, в прошлом году рыбаки развели на берегу Камы у посёлка Гольяны костёр и трава загорелась. Но пожарные приехали быстро и ликвидировали возгорание, не дав ему перекинуться на лесной массив.
Гордость природного парка «Нечкинский» – музей орлана–белохвоста. Он на другом конце парка в Сарапульском районе на красивейшем берегу Камы в селе Нечкино. Туда отправились и путешественники экспедиции «Заповедный пояс». Музей расположен в небольшом бревенчатом доме, при нём содержится штат сотрудников, включая экскурсовода. Здесь одна из лучших орнитологических экспозиций Удмуртской Республики. Представлены разнообразные виды птиц, которые в разное время года обитают или гнездятся на территории парка. А всего в местной природе – около 190 видов. Вдоль Камы пернатые устраивают гнездовья, которые выглядят у всех по–разному – норки в земле, дупла в деревьях, гнёзда на ветках и в скалах. Некоторые виды «штукатурят» гнёзда слюной, смешанной с глиной или землей, покрывают травой, пухом. А у синицы–релиз гнездо похоже на варежку: узким входом она предупреждает – посторонних не приглашаю. Центральное место экспозиции посвящено орлану–белохвосту.
Сама птица выполнена из пластика, но очень натурально. И это объяснимо – её нельзя убивать на чучело даже для музея. Она занесена в международную Красную книгу. Это четвёртая по величине хищная птица Европы, которая уступает в размере только чёрному грифу, бородачу и белоголовому сипу. Её называют ещё морским орлом. Размах крыльев достигает 2 – 2,5 метра. Орланы–белохвосты водятся по всей Евразии, но в Европе их крайне мало из–за деятельности человека. Для гнездования им нужны глухие места и высокие крепкие деревья или скалы вдоль рек или на побережье морей. Потому они остались в основном на охраняемых природных территориях, как парк «Нечкинский» в Удмуртии. Дело в том, что гнездо у этой птицы – огромное, тяжёлое, построенное моногамной парой (а живут они до конца своих дней вместе) из крупных тяжелых сучьев. Кормятся в основном рыбой, добавляя в рацион мелкую лесную и водную живность, не брезгуя зимой и падалью. Если сильный ветер уронит гнездо и разобьются отложенные яйца, птицы быстро сооружают новое, а самка снова делает кладку.
Музей нечкинского парка – методическая площадка для орнитологов. Специалисты–биологи провели подсчёт особей орлана–белохвоста, изучали его образ жизни, разбив лагерь на другом берегу Камы. В результате наблюдений было выявлено двадцать орланов и четыре гнезда орланов, а также одно гнездо сокола–сапсана.
Сегодня национальный парк «Нечкинский» готовится к летнему сезону, когда туристов бывает особенно много, – со всей России и даже из–за границы. А экспедиция «Заповедный пояс» пришлёт свои фото– и видеоматериалы для пополнения коллекции музея. Самый лучший отдых – активный, путешествие по родной земле, считают волонтёры автоэкспедиции. Впереди длинные майские праздники – почему бы жителям Удмуртии по их примеру не собраться и не посетить парк «Нечкинский» с фотоаппаратом в руках, в общении с живой природой нашего богатого красотой края.
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