В деревнях Большая и Малая Венья Завьяловского района организован выезд педиатра. С сегодняшнего дня осмотр детей будет идти в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Работа ведётся в соответствии с поручением Александра Бречалова по итогам его поездки в Завьяловский район и встреч с жителями, которые обозначили требующие срочного решения вопросы.
В частности, на встрече с жителями села Совхозный поднимались проблемы стихийных свалок, плохих дорог и необорудованных переходных переходов.
Жители деревни Большая Венья указали на отсутствие льготных перевозок, что осложняет дорогу до райцентра и Малой Пурги, а также на низкую доступность медицинской помощи, особенно для новорожденных и малолетних детей.
По распоряжению Александра Бречалова в деревнях Большая и Малая Венья уже сегодня с утра организована работа педиатра, специалиста Завьяловской районной больницы, который осмотрел всех детей до года. На следующей неделе в районе будет работать комплексная медицинская бригада с диагностическим оборудованием, которая оценит здоровье детей и взрослого населения. В выездной работе примут участие терапевт, кардиолог, онколог, невролог, офтальмолог. Дети будут осмотрены стоматологом, лор-врачом, окулистом, эндокринологом, хирургом.
Александр Бречалов принял участие в приёме граждан села Завьялово. Предварительно решён вопрос с выделением участка для организации в районе нового производства по выращиванию шампиньонов. Новое малое предприятие, в случае успешной реализации проекта, способно создать в районе 20 новых рабочих мест.
Врио Главы Удмуртии посетил ряд уже созданных в Завьяловском районе бизнесов и точек роста – социальную парикмахерскую в Завьялово, работающую, в том числе как социальное НКО и обучающую молодёжь основам парикмахерского и маникюрного дела, а также фермерское хозяйство Елены Васильевны и Василия Ивановича Соловьёвых, в семье которых воспитывается десять детей.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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