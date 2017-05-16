До 20 мая можно подать заявку на участие в форуме «Сделано в Удмуртии». Регистрация идет на сайте http://madeinudmurtia.ru. На сегодняшний день заявку на участие отправили 350 предпринимателей Удмуртии и Татарстана.
В рамках форума пройдет конкурс бизнес-идей, которые молодые предприниматели смогут презентовать 25 мая Экспертному Совету и получить компетентное мнение и советы по реализации проектов. Возглавит Экспертный совет ВРИО Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, предпринимателям необходимо отправить проект бизнес-идеи в формате презентации с указанием контактных данных (Ф.И.О и номер телефона) на почту форума: madeinudmurtia@gmail.com.
Конкурсный отбор полученных работ проведет модератор встречи ИО Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации Михаил Хомич.
Финал конкурса бизнес-идей пройдет 25 мая на неформальной встрече в рестобаре «Разумбар» по адресу ул.Пушкинская, 268 в 20:00.
Победитель поедет на международную конференцию Startup Village, которая пройдет 6-7 июня на на территории инновационного центра Сколково. Организаторы форума «Сделано в Удмуртии» оплатят победителю дорогу и участие в конференции.
Фото: startupvillage.ru
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