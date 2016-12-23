Александр Соловьев совершил рабочую поездку в Якшур-Бодьинский район и встретился с руководителями и депутатами муниципального образования.
Во время организационной сессии, которая прошла в Якшур-Бодье в сентябре нынешнего года, Глава Удмуртии обещал местным депутатам оказать поддержку в решении накопившихся в районе проблем. Райсовет в свою очередь обратился в Государственный контрольный комитет УР с предложением проверить соблюдение требований бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета и управлении муниципальной собственностью за 2015 год и 9 месяцев 2016 года. Такая работа была проведена.
Вместе с главой республики в Якшур-Бодью прибыли заместитель Председателя Государственного Совета УР Софья Широбокова и руководитель ГКК Борис Сарнаев, который ознакомил участников совещания с актом проверки.
Он отметил, что специалистами комитета выявлен ряд нарушений бюджетного законодательства. По итогам прошлого года общий объем заимствований муниципального образования превысил сумму, направленную на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, на 1 миллион 144 тысячи рублей. В программе социальных заимствований на 2015 год не отражены привлеченные сверх установленных бюджетных назначений кредиты из бюджета республики на сумму более 20 миллионов рублей. Внешняя проверка прошлогоднего бюджета об исполнении не проводилась, что также является нарушением требований Бюджетного кодекса.
В результате ненадлежащего ведения администрацией бюджетного учета неналоговых доходов не отражены задолженность арендаторов по арендной плате за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды и прочие поступления от использования муниципального имущества на общую сумму более миллиона рублей. Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств и другие недостатки.
– Мне не понятно, как можно кому-либо отдавать имущество в пользование и при этом не формировать план доходов от использования собственности, – обратился Глава Удмуртии к участникам совещания. - Такое впечатление, что вы не хотите думать о привлечении дополнительных доходов. Не вижу желания эффективно работать. Так дело не пойдет. Если сами не в состоянии наладить процесс, принимайте новых людей. Вместо тех, кто не хочет работать.
Александр Соловьев заявил, что следующая встреча с якшурбодьинскими депутатами состоится через девять месяцев. Он предупредил:
– Если за этот период не будет никакого движения вперед, мы будем вынуждены попрощаться с теми, кто не выполняет свои функциональные обязанности. Не должно быть застоя. Остановился – все, замерз. Избиратели выразили вам в сентябре доверие. И муниципальная власть обязана это доверие оправдать.
Илья КАЗАНЦЕВ
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