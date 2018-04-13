Выборы под контролем общества
Серьёзный опыт в обеспечении открытости и прозрачности избирательного процесса наработан в Удмуртии в ходе состоявших выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В декабре 2017 года в российском избирательном законодательстве появилась новелла –право назначать наблюдателей на предстоящих выборах Президента России получили Общественная палата РФ и региональные общественные палаты. Идея общественного контроля на выборах состоит в том, чтобы дать возможность гражданскому обществу следить за избирательным процессом. По новому закону независимые от политических партий и кандидатов общественники получили возможность официально присутствовать на избирательных участках и фиксировать весь ход голосования.
Авторство этого прогрессивного закона принадлежит нескольким российским парламентариям под руководством председателя комитета Госдумы России по законодательству и государственному строительству Павла Крашенинникова. В число соавторов вошли депутаты Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов и Алексей Загребин. Форум общественных наблюдателей, организованный Общественной палатой Удмуртской Республики и Удмуртским региональным отделением Ассоциации юристов России, собрал более 1000 будущих наблюдателей со всей Удмуртии.
Выступая на этом форуме, Алексей Загребин заявил: «…Сегодня можно с уверенностью сказать: общественные палаты – это основной институт гражданского общества. Именно поэтому возникла идея доверить общественный контроль над избирательным процессом общественным палатам».
Как отметил председатель Общественной палаты Удмуртии Павел Вершинин, «общество уже созрело для института общественных наблюдателей. Жизнь сама подсказывает, что гражданское общество готово контролировать выборы самостоятельно».
По призыву Общественной палаты
Десятки общественных организаций, молодёжные и студенческие сообщества ведущих вузов Удмуртии, общественные советы и палаты муниципальных образований и просто активные граждане откликнулись на призыв Общественной палаты Удмуртской Республики и присоединились к Корпусу общественных наблюдателей.
Студенчество Удмуртского государственного университета рекрутировало наибольшее число общественных наблюдателей. Разумеется, много было студентов-юристов. Но были и математики, и историки, и социологи, и биологи. В Общественную палату Удмуртии обратились студенты самых разных факультетов УдГУ, проявив незаурядную настойчивость и высокое гражданское самосознание.
Назначенные Общественной палатой наблюдатели присутствовали на избирательных участках Удмуртии, ситуация отслеживалась посредством современных систем видеонаблюдения, замкнутых на Ситуационный центр. Площадкой для размещения Ситуационного центра Корпуса общественных наблюдателей выступила библиотека УдГУ –Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлёва. Сюда по «горячей» линии – многоканальному бесплатному телефону стекалась информация о ходе голосования со всей республики. По «горячей» линии от граждан принято множество обращений, предоставлены информация и разъяснения о порядке голосования.
Как отметила ректор УдГУ Галина Мерзлякова: «…Удмуртский государственный университет является классическим университетом. В связи с этим закономерен интерес студенчества УдГУ к выборам как к базовому демократическому институту нашего государства и общества. Также УдГУ с удовольствием откликнулся на предложение разместить у себя Ситуационный центр Корпуса общественных наблюдателей». За большой вклад в реализацию избирательных прав граждан УдГУ награждён Благодарностью Общественной палаты Удмуртской Республики.
Инициативу рассмотрит Дума
В 2018 году на состоявшихся президентских выборах в Удмуртии в процессе наблюдения за выборами приняло участие беспрецедентное количество наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, в том числе осуществлён общественный контроль на всех 1 204 избирательных участках региона.
Итоги работы Корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики подведены на пленарном заседании Общественной палаты 5 апреля: «…Мы внимательно и беспристрастно следили за избирательным процессом, готовые зафиксировать и огласить абсолютно любое нарушение закона и избирательных прав граждан. По результатам своей работы мы можем ответственно и совершенно уверенно заявить: выборы прошли законно, волеизъявление граждан лежит в основе результата выборов, нарушения, способные повлиять на результат выборов, отсутствуют», - заявил Рашид Хуснутдинов, руководитель рабочей группы Общественной палаты Удмуртии по мониторингу избирательных прав граждан.
Институт независимого общественного наблюдения доказал свою эффективность и востребованность. На сегодняшний день Государственной Думой рассматривается законодательная инициатива по изменениям избирательного законодательства, предоставляющим возможность участия независимых общественных наблюдателей в выборах депутатов Госдумы, в региональных и местных выборах.
Фото Э. Карипов
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