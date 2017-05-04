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Опубликована программа празднования в Ижевске Дня Победы

3 мая
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14751801 Опубликована программа празднования в Ижевске Дня Победы

На официальном сайте Ижевска опубликована программа основных городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Открывает программу торжественная Церемония захоронения останков участников Великой Отечественной войны младшего лейтенанта Николая Степановича Логинова и бойца Красной армии Ивана Прокопьевича Ломаева. Она пройдет завтра, 4 мая, на Северном кладбище у Памятника умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны. Начало церемонии в 10 часов в Храме Святых Царственных Мучеников.

5 мая на Северном кладбище пройдет памятное мероприятие, организованное администрацией Индустриального района столицы. В традиционном торжественном шествии к Памятнику умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны пройдут ветераны Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, депутаты и представители муниципалитета, сотрудники правоохранительных органов и промышленных предприятий, школьники и студенты.

Традиционное шествие и митинг состоятся 5 мая в Первомайском районе Ижевска. Планируется, что в них примут участие учащиеся кадетских классов и воспитанников Школы юных летчиков, музыканты духового оркестра и коллектив барабанщиц.

Информацию о других событиях на открытых площадках города, концертах и встречах ветеранах можно узнать из афиши, опубликованной на сайте izh.ru.

Фото: ssl.panoramio.com

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