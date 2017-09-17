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Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капремонта

14 августа
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56085be9ba1f5 Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капремонта

На сайте ФАС России опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Удмуртии.

Документ содержит информацию об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг по капремонту, а также о подрядных организациях, с которыми такие договоры расторгнуты по решению суда или в связи с существенным нарушением ими их условий. Реестр объединяет в себе сведения о таких организациях по всем регионам России.

– По действующему законодательству в Удмуртии ведется Реестр в отношении организаций, осуществляющих деятельность на территории республики по капитальному ремонту МКД, а общего реестра недобросовестных подрядчиков не было. Наличие такого реестра значительно облегчит работу Регионального оператора и подстегнет существующие подрядные организации к более качественному выполнению своих договорных отношений, - отметил и.о.директора Фонда Алексей Горбунов.

Ознакомиться с Реестром недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта можно по ссылке http://kapremont18.ru/

Фото: Superrielt.ru

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