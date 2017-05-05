В деревне Самки Глазовского района под угрозой закрытия оказался сельский клуб. Как объясняют в управлении культуры районной администрации, клуб попал в программу оптимизации расходов.
Заведующая клубом в деревне Самки Людмила Снигирева уже получила уведомление о сокращении. Многодетная мама одна воспитывает троих сыновей, младший еще учится в школе. Сейчас Людмила останется безработной, нового места работы ей никто не предложил.
Завклубом не единственная пострадавшая в этой истории. Не согласны с решением управления культуры и жители деревни, и председатель СПК «Коротай» Игорь Шудегов.
В Самках живет много молодежи, многие работают на ферме. Ферма рассчитана на 170 голов дойного стада, но в планах председателя – расширение производства. В будущем году он планировал строительство еще одной фермы. Не будет клуба – молодежь может не остаться в родной деревне. До ближайшего клуба в Курегово пять километров, ходить туда специально на вечера вряд ли кто-то будет.
За помощью жители Самков и Курегово обратились в районный Совет народных депутатов. Их обращение рассматривалось на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам.
– Вопрос остается открытым, решение отложили до 15 мая, - говорит Александра Туктарева, председатель комиссии районного совета. – Планируем провести выездное совещание в Самках, пригласим все заинтересованные стороны. Сократить всегда успеем, а что можно сделать, чтобы сохранить клуб? Самое главное, что здесь есть работающее сельхозпредприятие, и люди должны иметь условия для отдыха. Думаю, что клуб отстоим.
А люди в Самках живут интересные – старообрядцы. Только в этой деревне в Глазовском районе можно попробовать томленку - особый напиток староверов.
Об этой уникальной деревне учащиеся медучилища даже сняли фильм, который стал лауреатом конкурса в Приволжском федеральном округе. Но для чиновников из районного управления культуры сей факт не аргумент. Те считают: работает в клубе всего один человек, значит, о качестве работы говорить не приходится.
В прошлом году точно так же закрыли клуб в деревне Чиргино. Но там он был в аварийном состоянии. В Самках – здание клуба кирпичное, добротное. Разве что крыша требует ремонта, но расходы готов оплатить СПК «Коротай», лишь бы клуб в деревне оставили.
Так совпало, что закрытие клуба в деревне Самки проходит в тот самый момент, когда по всей России, наоборот, начали вкладывать в учреждения культуры малых населенных пунктов. Один из проектов партии «Единая Россия» так и называется – «Местный дом культуры». В рамках партийного проекта будут модернизированы около двух тысяч домов культуры более чем из 70 регионов. На эти цели выделено 1,4 млрд. рублей.
Будем надеяться, что партийный проект поможет сохранить сельский клуб и в нашей глубинке.
В деревне Самки муниципального образования «Куреговское», по данным официального портала Глазовского района, проживает 223 человека. Это третий по численности населенный пункт после деревни Курегово (550 жителей) и деревни Коротаево (256). Всего м МО «Куреговское» проживает 1279 жителей, на них приходится пять учреждений культуры: 4 клуба и одна библиотека.
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