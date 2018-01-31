Главная » Общество » Определены победители акции «В Новый год – без долгов!»

Определены победители акции «В Новый год – без долгов!»

31 января
0

26 января в Удмуртском филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей акции «В Новый год - без долгов». Счастливчиков выбирал компьютер, протокол оформила комиссия из числа сотрудников компании, за ходом розыгрыша и определения победителей наблюдали представители СМИ.

Gifts2 1 Определены победители акции «В Новый год – без долгов!»

Главный приз акции «В новый год - без долгов!», холодильник, достался клиенту компании, проживающему в Кезском районе. В ближайшее время приз отправят в Глазовское отделение и организуют вручение.

«Задача по снижению дебиторской задолженности – важная часть нашей работы, - комментирует итоги акции Денис Детинкин, директор Удмуртского отделения ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – И мы решаем её различными способами, в том числе поощряя тех, кто является основой наших клиентов – добросовестных плательщиков».

Для участия в акции необходимо было выполнить два условия – оплатить текущее потребление коммунальных ресурсов и сумму предварительного счета за декабрь 2017. Добросовестных плательщиков, выполнивших условия акции, по республике набралось более 70 тысяч человек. Всего было разыграно 100 призов на общую сумму 250 тысяч рублей. Остальные призы – бытовая техника и портативные радиоприёмники - также нашли своих владельцев, это жители Ижевска, Воткинского, Завьяловского районов и других населённых пунктов. Подобные акции проводятся энергосбытовой компанией ежегодно, традиционно - по итогам летнего сезона и перед новогодними праздниками.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Утверждены списки ремонта автодорог Удмуртии на 2018 год в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
31 января
В Федеральном дорожном агентстве в Москве подписана региональная программа развития Ижевской агломера...
«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest
29 января
Разработчики самого популярного приложения для измерения скорости доступа в интернет – Speedtest от к...
Городская среда. Ремонт для победителя
26 января
Жители Удмуртии сами определят общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очеред...
Агрокомплекс «КОМОС ГРУПП» стал «Лучшим работодателем Удмуртской Республики - 2017»
26 января
Заслуженную награду принесло открытое народное голосование. В народном голосовании «Лучший работодате...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо