Главный приз акции «В новый год - без долгов!», холодильник, достался клиенту компании, проживающему в Кезском районе. В ближайшее время приз отправят в Глазовское отделение и организуют вручение.
«Задача по снижению дебиторской задолженности – важная часть нашей работы, - комментирует итоги акции Денис Детинкин, директор Удмуртского отделения ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – И мы решаем её различными способами, в том числе поощряя тех, кто является основой наших клиентов – добросовестных плательщиков».
Для участия в акции необходимо было выполнить два условия – оплатить текущее потребление коммунальных ресурсов и сумму предварительного счета за декабрь 2017. Добросовестных плательщиков, выполнивших условия акции, по республике набралось более 70 тысяч человек. Всего было разыграно 100 призов на общую сумму 250 тысяч рублей. Остальные призы – бытовая техника и портативные радиоприёмники - также нашли своих владельцев, это жители Ижевска, Воткинского, Завьяловского районов и других населённых пунктов. Подобные акции проводятся энергосбытовой компанией ежегодно, традиционно - по итогам летнего сезона и перед новогодними праздниками.
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