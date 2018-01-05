С основным сообщением на круглом столе выступила ректор УдГУ Галина Мерзлякова. Галина Витальевна рассказала, что университет представил заявку на конкурс университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов, который реализуется в рамках приоритетного проекта стратегического развития России «Вузы как центры пространства создания инноваций». Всего в конкурсе участвовали 120 вузов со всей страны, из которых 113 были допущены к конкурсу. В результате было отобрано 39 вузов, в том числе УдГУ и ИжГТУ.
‒ Мы были приглашены в Министерство образования и науки для защиты своих программ, ‒ пояснила Галина Мерзлякова. ‒ Но здесь нужно отметить самое главное – идеология этого конкурса заключается в том, что это не конкурс университетов, это конкурс регионов. Поэтому, к сожалению, в списке победителей конкурса нас нет в силу объективной ситуации, когда наше новое правительство ещё не было сформировано, и мы не успели обсудить свои проекты с профильными министерствами, и у нас нет реальных показателей по внедрению в экономику нашего региона. На эти вопросы мы ответить не смогли. Но нам дали три месяца для того, чтобы доработать свои конкурсные программы, найти в этих программах интеграцию и взаимодействие с регионом, и после этого в мае мы снова представляем свои программы.
Надо пояснить, что суть звания Центра инновационного, технологического и социального развития регионов связана с новыми требованиями, которые предъявляет современным университетам время. Помимо обеспечения кадрами экономики регионов, подготовки выпускников, в современном обществе наиболее перспективна третья функция, где университет ‒ открытая структура, а клиент ‒ окружающее социальное пространство, в том числе городская среда. В этом случае студент становится основным интеллектуальным капиталом. Поэтому вуз должен тесно взаимодействовать с руководством региона и с регионом как сообществом.
Таких центров в регионе может быть несколько. Поэтому, как пояснила Галина Мерзлякова, в этом конкурсе УдГУ и ИжГТУ не являются конкурентами.
Говоря об эффективной инновационной деятельности учебных заведений в республике, заместитель Председателя Государственного Совета, руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова обратила внимание на то, что для того, чтобы регион показал свои возможности инновационного развития на федеральном уровне, необходимо объединить возможности центральных вузов республики, создать консолидированный проект, который будет отвечать самым высоким требованиям в сфере высшего профессионального образования. В то же время только на уровне республики, совместными усилиями учебных заведений и органов власти можно решить вопрос и о создании в регионе опорного вуза. Эта тема уже долгое время является актуальной для Удмуртии. Конкурс опорных вузов может быть объявлен не ранее весны 2018 года.
Татьяна Ишматова отметила, что такое решение должно приниматься совместно, с учётом анализа существующих возможностей основных учебных заведений, потребностей региона, кадрового, научного, технического и инновационного потенциала каждого вуза.
‒ Наша главная задача – выстроить систему работы с нашими вузами, которые есть в республике, и понять, какой вклад они вносят в развитие региона, какие предлагают инновации и методы работы по подготовке кадров, насколько это эффективно и успешно реализуется, ‒ подчеркнула она.
Депутат обратила внимание на необходимость обсуждения вопроса со всеми ректорами для принятия консолидированного решения. По её словам, важно, развивая одни направления, не растерять годами создаваемые педагогические традиции.
‒ Настал, наверное, тот момент, когда нужно всё‒таки собрать всех ректоров и определиться с тем, чтобы на уровень России мы могли достойно представить себя, ‒ подчеркнула Татьяна Витальевна. ‒ И в связи с этим есть опасение, что если один из вузов станет опорным, то другие вдруг утратят свою самостоятельность или вообще будут ликвидированы. Эти опасения мы должны снять на самом начальном этапе, оговорив все риски и все возможности дальнейшего развития. Мы понимаем, что особая конкуренция сейчас идёт между УдГУ и ИжГТУ. Конечно, республика ‒ край оборонный, но гуманитарные традиции, заложенные в УдГУ, ни в коем случае не должны быть утеряны. Мне кажется, что в этой ситуации очень важно учесть и позиции Глазовского педагогического института, потому что это тоже очень важное направление – педагогическое образование.
По итогам круглого стола было принято решение провести общественные слушания по вопросу роли вузов региона для его социально‒экономического развития.
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