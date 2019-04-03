Сегодня в зоне действия сети «МегаФона» живет 95 процентов населения Удмуртии, а доступность сети на автодорогах более 91 процента. Сотовый оператор занимает лидирующие позиции по объемам пропускаемого интернет-трафика в регионе. Только за последний год компания модернизировала 46 базовых станций и увеличила количество 4G-покрытия в республике. Сейчас в зоне действия уверенного приема сети четвертого поколения проживает каждый второй житель Удмуртии, а сама республика входит в тройку лидеров среди регионов Большого Урала по потреблению мобильного трафика.
При этом для сотового оператора очень важно, чтобы качественная инфраструктура была доступна не только жителям городов и районных центров, но и небольших населённых пунктов.
– В 2017 году мы совместно с правительством Удмуртии реализовали проект «Сельсовет», благодаря которому надёжный сигнал и быстрый мобильный интернет впервые появились в 21 малонаселенном пункте Удмуртии, – рассказал директор ижевского филиала «МегаФон» Валерий Ханжин. – Сегодня мы продолжаем строить сеть в небольших поселениях, в ближайшее время планируется запуск объектов связи в Шарканском, Дебесском, Малопургинском, Кезском и Завьяловском районах.
Компания не собирается останавливаться на достигнутом, сегодня работает над новым проектом.
– Телеком – одна из самых динамично развивающихся сфер, – пояснил Валерий Ханжин. – Мы привыкли обеспечивать абонентов самыми современными решениями, поэтому непрерывно готовим сеть к последующему росту и обновлению. Помимо регулярной модернизации существующего оборудования мы занимается внедрением новых технологий. Сегодня мы тестируем объект связи Easy Macro от компании Huawei. Базовая станция размещена на рекламной конструкции на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Удмуртской. Главная её особенность – небольшой вес (около 17 кг) и компактные размеры. Высокотехнологичное оборудование органично вписалось в ландшафт городской среды и позволяет охватить 10 км территории.
Развивает «МегаФон» не только техническую сторону предоставления своих услуг. Грамотно построенная розничная сеть собственных салонов связи даёт возможность максимально быстрого обслуживания клиентов компании.
– За последние полгода мы увеличили количество салонов на треть. Теперь во всех городах и каждом районе Удмуртии можно получить комплекс мобильных услуг рядом с домом. Для жителей открыты более 30 салонов связи и 350 точек продаж, – подчеркнул Валерий Ханжин.
«МегаФон» – надёжный партнёр для государственных заказчиков. Компания участвовала в реализации масштабных проектов, имеет опыт обеспечения связью важнейших правительственных объектов и мероприятий. Это цифровизация школ в рамках проектов Министерства образования и науки УР, каналы связи под экстренные номера проекта 112 Службы гражданской защиты Удмуртии, каналы для организации системы электронного имени М.Т. Калашникова и многое другое.
– Сегодня мы активно участвуем в строительстве цифрового будущего России и разрабатываем решения, которых ещё нет на рынке, в том числе и для госсектора, – поделился планами Валерий Ханжин. – Для проектов в сфере B2G и B2B мы создаём экосистему партнёрств, чтобы реализовывать комплексные отраслевые проекты. Уже сегодня мы работаем в направлениях цифровизации энергетики, развития решений для умных городов.
Кроме этого, «МегаФон» занимает лидирующие позиции в качестве корпоративного оператора связи. Только за год в два раза выросли подключения высокотехнологичных услуг для бизнеса на базе передачи данных. Мультифон, Виртуальная АТС, Деловое облако, Мобильная электронная подпись, Контроль кадров и грузов – вот неполный перечень сервисов, которые привлекают деловых и активных.
– Big Data – маст хэв на бизнес-рынке. На основе технологии анализа больших данных мы запустили тариф-конструктор с возможностью индивидуальных настроек, автоматизированную услугу для подбора персонала. В два раза увеличилось число компаний, использующих адресную рассылку «МегаФон.Таргет» – умная рассылка, которая отбирает аудиторию по 11 критериям, – рассказал глава компании. – Продолжают набирать популярность IoT-решения – каждая третья корпоративная SIM-карта «МегаФона» в Удмуртии уже используется в оборудовании. С помощью интернета вещей в республике охраняют объекты, отслеживают общественный городской транспорт, управляют работой лифтов. IoT-технологии помогают на расстоянии контролировать работу оборудования, выявить неисправности и своевременно устранить сбои.
Можно сказать, что 15 лет работы «МегаФона»в Удмуртской Республике стали годами постоянного развития. Этой стратегии оператор будет придерживаться и в дальнейшем, предлагая самые инновационные услуги и технологии жителям региона.
Это интересно:
*Первая базовая станция «МегаФон» в Удмуртии была построена в 2004 году в Ижевске на улице Молодежной. Объект «Ярушки» до сих пор в сети.
Объем голосовых услуг и интернет-трафик ежегодно растут. За последний месяц клиенты «МегаФона» проговорили на 20% больше, чем годом ранее, и загрузили из интернета информации на треть больше. По сети 4G с начала этого года абоненты уже скачали в 1,5 раза больше, чем за три первых месяца 2018 года. *В 2013 году «МегаФон» запустил скоростную магистраль передачи данных между Европой и Азией. Протяжённость маршрута DREAM от Франкфурта-на-Майне до границы Казахстан/Китай составляет 8700 километров.
*Длина ВОЛС «МегаФона» более 1500 км. Пропускная способность оптического волокна достигает 100 Гбит/с.
- «МегаФон» запустил в Удмуртии аудиотехнологию HDvoice. Это техническое решение обеспечивает кристально чистый звук в смартфоне. *Каждый год интернет-трафик в смартфонах жителей Удмуртии растёт минимум на 20 процентов. В среднем женщины расходуют чуть больше 10 Гб интернета в месяц, а мужчины – 12 Гб.
*60 процентов трафика «МегаФона» расходуется в сети 4G. Самые активные интернет-пользователи живут в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Кезу.
*Сегодня треть трафика в сети «МегаФон» в Удмуртии приходится на видео. Фаворит стримеров – YouTube: за последние 3 месяца на популярном видеохостинге клиенты сотового оператора израсходовали около 600 ТБ.
*За месяц клиенты «МегаФона» качают столько информации, что она может переполнить память 20 тысяч айфонов! Чаще трафик расходуют на просмотр видео и соцсетей (самая популярная среди клиентов компании – ВКонтакте). За последние три месяца, листая ленту и загружая фото, клиенты скачали более 2 Тб информации.
*За год на 80 процентов вырос интерес к инновациям «МегаФона», самые популярные – МегаФон ТВ, Банковская карта, МегаФон Музыка.
*За последний месяц абоненты «МегаФона» объездили 76 регионов страны. В поездках по России незаменимым помощником служит мобильный интернет – 90 процентов туристов из Удмуртии выходят в сеть хотя бы раз. В среднем на одного путешественника с зелёной SIM-картой приходится 270 Мб в день.
*Ежемесячно торговую сеть сотового оператора посещают более 40 000 человек. Особой популярностью в рознице пользуются смартфоны с поддержкой 4G. В топ самых покупаемых «умных» телефонов в собственных салонах «МегаФона» вошли: Vertex, Apple iPhone, Xiaomi, Samsung. Каждое третье оборудование приобретают в рассрочку. Шопиться жители Удмуртии предпочитают днём с 12.00 до 16.00.
*Ускорить обслуживание клиентов «МегаФона» помогает искусственный интеллект – больше половины пользователей нашли ответы на свои вопросы благодаря виртуальному ассистенту «Елена». *«МегаФон» обновил тариф-хиты «Включайся!». Теперь каждый может сформировать индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определить нужное количество интернета, минут и смс. В обновленных тарифах впервые в телекоме появился кэшбэк за связь. Абонент просто пользуется связью – а 20 процентов от этой суммы возвращаются ему!
15 лет – немалый срок, и все эти годы «МегаФон» не просто идёт в ногу со временем, но кое-где даже опережает его.
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