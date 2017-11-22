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Оперативный штаб для жильцов обрушившегося дома в Ижевске будет работать по новым адресам

12 ноября
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%d0%b4%d0%be%d0%bc Оперативный штаб для жильцов обрушившегося дома в Ижевске будет работать по новым адресам

С понедельника, 13 ноября, оперативный штаб сменит адрес. Со всеми вопросами жильцы обрушившегося дома могут обращаться на улицу 10 лет Октября, дом 16 и в городскую администрацию Ижевска, кабинет 216.

Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил журналистам на брифинге 12 ноября.

– Это два основных пункта, куда с завтрашнего дня люди могут прийти и задать любые вопросы, начиная от социальных гарантий и выплат, заканчивая информацией об имуществе, - отметил глава региона.

Телефоны штаба: 41-42-29, 41-42-10, 41-42-09. Все временные штабы, которые сейчас действуют в гостинице «Юбилейная» и в офисе компании «Острова», с завтрашнего дня будут закрыты.

Фото: comandir.com

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