С 8 по 13 июля, в разгар лета, когда даже утомительные рабочие будни и бесконечная череда домашних дел не повод оставаться вечером дома, пройдёт Open air festival. В течение этих шести дней, а точнее вечеров, коллективы Удмуртской государственной филармонии выступят с концертами в фан-зоне парка имени Кирова. Для всех поклонников музыки и тех, кому просто не сидится дома, это – возможность насладиться самобытностью удмуртских фольклорных ансамблей, популярными мелодиями, джазовой и академической музыкой. И, конечно, полюбоваться закатами, тем более что над Ижевском они прекрасны.
Open air festival – это ещё и событие для всей семьи, поскольку программа последнего дня фестиваля приготовлена специально для детей.
Open air festival откроется 8 июля в 19-00. В этот вечер понедельника можно будет услышать Pop&Folk в исполнении эстрадного коллектива «Шулдыр ӝыт» и фольклорных ансамблей «Италмас» и «Танок». Главное – подхватить энергию зажигательных песен и кавер-версий, народных мелодий и танцев и унести этот настрой с собой!
9 июля зрители окунутся в Open air Солнечный город. Теплом и светом отечественных и зарубежных шлягеров пространство фан-зоны зальёт оркестр народных инструментов «Золотая мелодия». Он исполнит также попурри на темы «Ricchi e Poveri», песен М. Дунаевского из художественного фильма «Мэри Поппинс, до свидания», а также на темы популярных песен «Ландыши», «Лесной олень», «Проснись и пой» и др.
10 июля можно будет погрузиться в атмосферу Open air Fun&Jazz. Её будет создавать оркестр «Арсенал-Бэнд» своим исполнением «Я люблю буги-вуги», «Rock steady», «Feel so good», «Bigger then Elvis» и др. За дирижёрский пульт в этот вечер встанут Фирдавис Ханнанов и Борис Беккер.
11 июля готовьтесь к бессонной IzhJazzNight. Организаторы обещают приятную музыку и яркие джазовые импровизации в исполнении оркестра «Арсенал-Бэнд» и специального гостя из Казани саксофониста Сергея Васильева. На сладкое – линди-хоп. Всем быть в красном!
12 июля пройдёт Симфонический open air. Пятничным летним вечером прозвучит академическая музыка. Государственный симфонический оркестр УР и Академическая хоровая капелла УР исполнят произведения Моцарта, Дж. Россини, Дж. Верди, И. Штрауса, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, К. Орфа. За дирижёрским пультом – Андрей Гордеев.
13 июля, в субботу, на Детском open air можно будет увидеть сказку с оркестром «Бременские музыканты» в исполнении «Золотой мелодии», а после – послушать программу «Первые шаги в музыке», приготовленную Государственным симфоническим оркестром УР.
Open air festival состоится в рамках проекта «Музыка летом». Этот проект возник в 2015 году по инициативе Удмуртской филармонии и проходил в формате онлайн-трансляций концертов из залов Московской государственной филармонии. К 2018 году проект разросся и расположился ещё на двух площадках: на Центральной площади города Ижевска, и на сцене филармонии. В 2019 году проект «Музыка летом» стал ещё более В Ижевске впервые состоится музыкальный фестиваль под открытым небом.масштабным, и в оставшиеся летние месяцы у горожан есть возможность посетить трансляции концертов из Московской филармонии, Open air festival в фан-зоне парка им. Кирова, Симфонические вечера в торгово-развлекательном центре «Столица» и танцевально-развлекательные программы на ротонде у Дома Правительства УР.
Автор Татьяна Иванцова
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