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Опасный лёд

5 апреля
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Весенний лёд обманчив. Во время ночных заморозков снег, перемешавшись с водой, образует крепкий и прочный наст, но днём, с повышением температуры воздуха, он становится рыхлым и появляется опасность провалиться под лёд. Чтобы избежать этого, следует соблюдать правила безопасности.

Ice winter thaw frost nature water cold lake 1235173 Опасный лёд

Необходимо знать, что прочный безопасный весенний лёд – прозрачный, имеющий синеватый или зеленоватый оттенок, толщина которого не менее 10 сантиметров. Но если лёд имеет молочный или белый цвет, то следует его остерегаться – он вдвое слабее прозрачного. Самый опасный – лёд жёлтого или серого цвета и ноздреватый лёд, образовавшийся из смёрзшегося снега.

Правила безопасного поведения на льду

  1. Нельзя выходить на лёд в местах, обозначенных запрещающими аншлагами.

  2. Нельзя находиться на обрывистых берегах, так как течение подмывает их, и возможны обвалы.

  3. Нельзя кататься и собираться группами на тонком льду, особенно во время оттепели.

  4. Опасно выбегать и прыгать с берега на лёд, когда неизвестна его прочность.

  5. Во время движения по льду следует обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, выход родниковых вод, выступают на поверхность кусты, трава, воды промышленных предприятий.

  6. При движении по водоёму группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать помощь впереди идущему.

  7. При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй, а при её отсутствии следует заранее отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Идущему первым следует проверять прочность льда ударами палок.

  8. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. Помните, что под снегом даже в сплошном окрепшем льду можно встретить прорубь, полынью. Рыбакам нужно иметь наготове к применению элементарные средства спасения: верёвку длиной не менее 5 метров, шест или палку длиной не менее 3 метров.

Что делать, если вы провалились в холодную воду

  1. Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, позовите на помощь окружающих.

  2. Держите голову над водой.

  3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

  4. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и другую ногу на лёд.

  5. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь

  1. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой. Можно связать воедино шарфы или ремни.

  2. Двигаться по направлению к полынье следует осторожно – ползком, широко расставляя руки и ноги, толкая перед собой спасательные средства.

  3. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему верёвку, подайте палку или шест.

  4. Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли, так как лёд там уже проверен.

  5. Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.

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