Необходимо знать, что прочный безопасный весенний лёд – прозрачный, имеющий синеватый или зеленоватый оттенок, толщина которого не менее 10 сантиметров. Но если лёд имеет молочный или белый цвет, то следует его остерегаться – он вдвое слабее прозрачного. Самый опасный – лёд жёлтого или серого цвета и ноздреватый лёд, образовавшийся из смёрзшегося снега.
Правила безопасного поведения на льду
Нельзя выходить на лёд в местах, обозначенных запрещающими аншлагами.
Нельзя находиться на обрывистых берегах, так как течение подмывает их, и возможны обвалы.
Нельзя кататься и собираться группами на тонком льду, особенно во время оттепели.
Опасно выбегать и прыгать с берега на лёд, когда неизвестна его прочность.
Во время движения по льду следует обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, выход родниковых вод, выступают на поверхность кусты, трава, воды промышленных предприятий.
При движении по водоёму группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать помощь впереди идущему.
При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй, а при её отсутствии следует заранее отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Идущему первым следует проверять прочность льда ударами палок.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. Помните, что под снегом даже в сплошном окрепшем льду можно встретить прорубь, полынью. Рыбакам нужно иметь наготове к применению элементарные средства спасения: верёвку длиной не менее 5 метров, шест или палку длиной не менее 3 метров.
Что делать, если вы провалились в холодную воду
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, позовите на помощь окружающих.
Держите голову над водой.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и другую ногу на лёд.
Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность.
Если нужна ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой. Можно связать воедино шарфы или ремни.
Двигаться по направлению к полынье следует осторожно – ползком, широко расставляя руки и ноги, толкая перед собой спасательные средства.
Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему верёвку, подайте палку или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли, так как лёд там уже проверен.
Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.
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