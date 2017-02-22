18 февраля в России отмечается День транспортной полиции....

В 2016 году представители Ижевского электромеханического завода уже участвовали в региональном чемпи...

В Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали, почему в феврале выросли счета за тепло более...