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Онлайн курс изучения удмуртского языка запустили в Удмуртии

21 февраля
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%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c Онлайн курс изучения удмуртского языка запустили в Удмуртии

21 февраля, в Международный день родных языков на сайте www.tangyra.ru началась регистрация всех желающих на прохождение видеокурса «Удмуртский язык on-line». Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртской Республики.

Онлайн курс удмуртского языка разработан на основе учебного пособия М.А. Самаровой и О.Б. Стрелковой «Лабыр-лабыр-лабыртом!» («Поговорим от души») при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики и предназначен для начинающих изучать удмуртский язык.

Преподавателем онлайн курса выступит Стрелкова Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и финно-угорского языкознания Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета.

Пользователям будет предложено 20 интерактивных уроков удмуртского языка, состоящих из лекционных занятий в формате вебинаров, различного рода интерактивных упражнений, занятий консультативного характера, заданий для самостоятельного изучения и самопроверки, а также грамматических материалов.

Подать заявку на курс можно непосредственно на сайте www.tangyra.ru. На электронную почту пользователя будет направлен пароль для доступа к вебинарам и материалам уроков. Живое общение с преподавателем сделают обучение более эффективным и качественным.

«Сегодня у любого языка, который не имеет онлайн-курсов и не предусматривает возможности изучения через интернет, перспектива выживания маловероятна. Задумка создать онлайн-курсы удмуртского была давняя… К 21 февраля, это Международный день родного языка, как и обещали разработчики, курсы начали функционировать», — так комментирует запуск онлайн курсов министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова.

Первое онлайн занятие начнется 3 марта в 17.00 часов.

После проведения каждого занятия запись вебинара будет доступна любому желающему на сайте tangyra.ru. По итогам реализации проекта будет сформирован 20-часовый видеокурс «Учим удмуртский язык дома».

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Метки: видеокурс «Удмуртский язык on-line» Министерство национальной политики Удмуртской Республики

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