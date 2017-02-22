21 февраля, в Международный день родных языков на сайте www.tangyra.ru началась регистрация всех желающих на прохождение видеокурса «Удмуртский язык on-line». Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртской Республики.
Онлайн курс удмуртского языка разработан на основе учебного пособия М.А. Самаровой и О.Б. Стрелковой «Лабыр-лабыр-лабыртом!» («Поговорим от души») при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики и предназначен для начинающих изучать удмуртский язык.
Преподавателем онлайн курса выступит Стрелкова Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и финно-угорского языкознания Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета.
Пользователям будет предложено 20 интерактивных уроков удмуртского языка, состоящих из лекционных занятий в формате вебинаров, различного рода интерактивных упражнений, занятий консультативного характера, заданий для самостоятельного изучения и самопроверки, а также грамматических материалов.
Подать заявку на курс можно непосредственно на сайте www.tangyra.ru. На электронную почту пользователя будет направлен пароль для доступа к вебинарам и материалам уроков. Живое общение с преподавателем сделают обучение более эффективным и качественным.
«Сегодня у любого языка, который не имеет онлайн-курсов и не предусматривает возможности изучения через интернет, перспектива выживания маловероятна. Задумка создать онлайн-курсы удмуртского была давняя… К 21 февраля, это Международный день родного языка, как и обещали разработчики, курсы начали функционировать», — так комментирует запуск онлайн курсов министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова.
Первое онлайн занятие начнется 3 марта в 17.00 часов.
После проведения каждого занятия запись вебинара будет доступна любому желающему на сайте tangyra.ru. По итогам реализации проекта будет сформирован 20-часовый видеокурс «Учим удмуртский язык дома».
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.