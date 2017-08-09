Жители Ижевска, Воткинска, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов оказались самыми активными участниками проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На интерактивной карте «убитых» дорог dorogi-onf.ru они голосуют за ремонт проблемных участков.
На 8 августа за участок дороги на улице Вадима Сивкова в Ижевске проголосовали 179 жителей, за участок на улице Союзной – 112 жителей. В Шарканском районе лидером голосования стал небольшой участок дороги в одном из новых микрорайонов села Шарканы, обозначенный как улица Мирная. По словам жителей, дорога им жизненно необходима, так как ведет к детскому саду.
«В новом застраивающемся поселке много молодых семей с маленькими детьми. К детскому саду им приходится буквально пробираться по грязи. Если идти в обход, где проложены уже дороги, путь возрастает в несколько раз», – рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Удмуртии Михаил Колесников.
Рейтинг проблемных дорог, сформированный с учетом мнения жителей, обсудили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии вместе с представителями муниципалитетов. В конце 2017 г. будут сформированы рейтинги субъектов РФ по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.
На совещании представители муниципалитетов, министерства дорожного хозяйства проинформировали, когда будут проведены работы по тем или иным участкам дорог, о заключенных контрактах по разработке проектов реконструкции или строительства дороги.
«Надеемся, что дороги – лидеры голосования будут включены в планы ремонта текущего года и следующего периода. Сегодня есть понимание сложившейся ситуации представителями властей и дорожных организаций, положительная динамика налицо. Мы призываем жителей региона присоединяться к дорожному проекту ОНФ и голосовать за те дороги, состояние которых нельзя назвать нормативным и угрожает безопасности дорожного движения. От участия каждого из нас зависит, какие именно дороги войдут в рейтинг и будут отремонтированы в ближайшее время», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Андрей Цаплин.
Фото: ОНФ в УР
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